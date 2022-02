Suurest kaotusseisust välja tulnud Efes alistas põnevusmängus CSKA

Istanbuli meeskond alustas kohtumist hästi, kui tegi avaveerandi keskel ühepunktises eduseisus olles 12:0 spurdi ja läks ette 21:8. Järgnes CSKA tugev periood, mille järel läksid kolmapäevase mängu võõrustajad teise neljandiku keskel taas punktiga ette.

CSKA naasis suurepärase mängu teinud Daniel Hackettile toetudes poolajapausilt võimsa 16:0 spurdiga ja läks ette 59:44, aga seegi ei saanud otsustavaks, sest ka Anadolu Efes tuli mängu tagasi ja normaalaja viimased minutid mängiti pingelist punkt-punktis matši.

13 sekundit enne lõpusireeni tabas Hackett koos veaga kaugviske ja viis CSKA kahe punktiga juhtima, Euroliiga eelmise hooaja kõige väärtuslikum mängija Vasilije Micic murdis aga viimasel rünnakul Moskva tiimi kaitsest läbi ja viigistas seisu koos lõpusireeniga.

Pool minutit enne pingelise lisaaja lõppu saatis Marius Grigonis läbi korvirõnga kaugviske ja vähendas kodumeeskonna kaotusseisu minimaalseks. Kuigi Efes ei saanud oma rünnakul palli korvi, eksis mängu otsustaval viskel ka väljaku nurka täiesti üksi jäänud Aleksei Šved ja nii sai Türgi võistkond 98:97 võidu.

Shane Larkin viskas Anadolu Efesi kasuks 26 punkti ja kostitas tiimikaaslasi üheksa resultatiivse sööduga, Rodrigue Beaubois toetas teda 22 ja Micic 16 punktiga. Kuus kaugviset tabanud Hacketti arvele jäi CSKA resultatiivseimana 31 punkti, Grigonis lisas 20 silma.

Viimase veerandaja üheksa punktiga võitnud tabeliliider Madridi Real alistas Olympiakosi kodusaalis 75:67, Berliini Alba oli Kaasani Unicsist parem igal veerandajal ning teenis 81:53 võidu. Efes on kogunud nii 11 võitu kui kaotust ja on tabelis kaheksas, CSKA on 13 võidu ja üheksa kaotusega viies.