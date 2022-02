NFL-i rassismis süüdistav treener kaebas liiga kohtusse

NFL kehtestas 2003. aastal niinimetatud Rooney reegli, mille alusel peavad kõik liiga võistkonnad peatreenerit ja -direktorit palgates intervjueerima vähemalt ühte mustanahalist, Aasia päritoluga või muu etnilise vähemusrühma liiget.

Jaanuaris ootas 40-aastast Florest töövestlus New York Giantsi peatreenerikohale, ent kolm päeva enne intervjuu toimumist saatis New England Patriotsi peatreener Bill Belichick Floresile sõnumi, milles õnnitles teda töö saamise puhul. Veidi hiljem saatis Belichick uue sõnumi, milles vabandas ja ütles, et sõnum oli mõeldud Brian Dabollile.

Seejärel ilmus Flores töövestlusele teades, et amet on juba määratud teisele inimesele. "Intervjuu toimus vaid põhjusel, et Giants saaks NFL-i komissarile Roger Goodellile ning avalikkusele valelikult näidata, et nende teguviis on vastavuses Rooney reegliga," seisab hagis.

Lisaks süüdistab aastatel 2019-21 Dolphinsi juhendajana töötanud mees Miami võistkonda korruptsioonis. Nimelt seisab hagis, et Dolphinsi omanik Stephen Ross pakkus Floresile iga kaotuse eest 100 000 dollarit, et parandada võistkonna võimalusi draft'is, aga Flores keeldus ning see sai hiljem põhjuseks, miks ta ametist vallandati.

Flores võitis Miami juhendajana 24 ja kaotas 25 kohtumist, lõppenud hooaega alustas Dolphins Floresi käe all seitsme kaotusega kaheksast kohtumisest, ent võitis seejärel üheksast mängust kaheksa. NFL, Giants ja Dolphins on Floresi süüdistused tagasi lükanud.