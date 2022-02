Sappinen: tahaks juba väljakule saada ja väravaid lüüa

Rauno Sappinen teadvustab väga hästi, et Piast ostis ta mängijaõigused just väravate pärast. "Põhiasi, miks Piast mu enda ridadesse tõi, on väravaid. Stiil, mida meeskond mängib, soosib seda ning võimalusi peaks tekkima. Igatsus võistlusmängu järele on suur ning tahaks juba väljakule saada ja enda tööd hästi teha ja väravaid lüüa," rääkis Sappinen Soccernetile.

Piast veetis kaks eelmist nädalat Türgis, kus pidas kolm treeningkohtumist, enne seda harjutati nädala jagu Poolas. Kolme meeskonna juures veedetud nädalaga on Sappinen enda hinnangul kenasti kohanenud ning uue töökoha osas jagub tal vaid kiidusõnu – organisatsioon on väga professionaalne, tingimused eeskujulikud, meeskonnas valitsev atmosfäär sõbralik.

"Sisse sulandumine polnud üldse raske, sest kollektiiv on toetav. Tegime treeninglaagrites kõvasti tööd, mis oli minu kui meeskonna uue liikme seisukohast väga hea, sest sain rahulikult kohaneda ja nüansse tundma õppida. Individuaalselt võttes läks hästi. Julgen väita, et näitasin end heast küljest," ütles Sappinen.

Sappinenil on võimalik Piasti eest debüteerida laupäeval, kui koduväljakul minnakse vastamisi liigatabelis teisel kohal oleva Szczecini Pogoniga.

