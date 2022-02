NHL: liiga parim väravakütt aitas Rangersi võidule

Jäähokiliigas NHL alistas New York Rangers 5:2 tulemusega Florida Panthersi.

Rangersi eest viskas kaks väravat Chris Kreider, kes on liiga parima väravakütina visanud sel hooajal 33 väravat. Ühe tabamuse said Rangersi eest kirja Mika Zibanejad, Alexis Lafreniere ja Artemi Panarin. Kaotajate väravad skoorisid Anthony Duclair ja Sam Reinhart.

64 punkti kogunud Rangers on idakonverentsis neljandal kohal, nelja järjestikuse võidu järel kaotusega leppima pidanud Florida Panthers hoiab 69 punktiga idakonverentsis esikohta.

Tiitlikaitsja Tampa Bay Lightning sai lisaajal 3:2 tulemusega jagu San Jose Sharksist. Teise veerandi alguses viis Anthony Cirelli tabamus tiitlikaitsja juhtima, kuid kolm minutit hiljem viigistas seisu lätlane Rudolfs Balcers. Teise veerandi lõpus viis Alex Killorn Lightningu taas juhtima, kuid viimase veerandi alguses viskas viigivärava Logan Couture.

Normaalajal rohkem väravaid ei visatud ning mäng läks lisaajale. Kolm minutit pärast lisaaja algust viskas Lightningu võiduvärava Victor Hedman. Lightning on 64 punktiga idakonverentsis teisel kohal, San Jose Sharks paikneb läänekonverentsis 48 punktiga 10. kohal.

Tulemused:

Boston Bruins - Seattle Kraken 3:2

Tampa Bay Lightning - San Jose Sharks 3:2

New Jersey Devils - Toronto Maple Leafs 1:7

New York Rangers - Florida Panthers 5:2

Philadelphia Flyers - Winnipeg Jets 3:1

Pittsburgh Penguins - Washington Capitals 3:4

New York Islanders - Ottawa Senators 4:1

Nashville Predators - Vancouver Canucks 4:2

Dallas Stars - Calgary Flames 3:4

Colorado Avalanche - Arizona Coyotes 2:3

Vegas Golden Knights - Buffalo Sabres 5:2