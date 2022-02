HC Tallinna ja Soome meistri vaheline mäng jääb koroonaviiruse tõttu ära

Kolmapäeva hommikul andsid positiivse koroonaproovi nii meeskonna peatreener Bo Östergaard kui ka mängija Kaspar Lees. Turvalisuse kaalutlusel otsustas Soome Käsipalliliit nii Cocksi kui HC Tallinnaga konsulteerides mängu ära jätta.

Veel ei ole teada, kas põhiturniiri viimane mäng lükatakse edasi või jääb üldse pidamata, kuna Cocksil on nädalavahetusel Soome karikavõistluste finaal ning järgmine kolmapäev plaanis juba meistriliiga vahegrupi esimene mäng.

Soome meistriliiga põhiturniiril osalev HC Tallinn on enne viimast vooru kindlustanud turniiritabelis peale 13. vooru üheksa punktiga viienda koha, Cocks on hetkel 22 punktiga kolmandal kohal. Esikohta jagavad Armi Pärdi koduklubi Helsinki Dicken ja Markus Viitkar leivaisa Karjaa BK-46, kes on võrdselt kogunud 24 punkti.