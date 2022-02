Suns ja Warriors pikendasid võiduseeriaid

NBA hetkel kõige pikem võiduseeria kuulub Phoenix Sunsile, kes möödunud öösel alistas 121:111 tulemusega Brooklyn Netsi ning teenis 11. järjestikuse võidu.

Võitjate parimana tõi Devin Booker 35 punkti, Mikal Bridges viskas hooaja tippmarki tähistavad 27 punkti ning Chris Paul sai kirja kaksikduubli: 20 punkti ja 14 korvisöötu. Netsi resultatiivseim oli Kyrie Irving 26 punktiga, James Hardeni arvele jäi 22 punkti ja 10 korvisöötu.

Phoenix Suns (41-9) hoiab läänekonverentsis esikohta, Brooklyn Nets (29-21) on kaotanud viis järjestikust kohtumist ning paikneb idakonverentsis kuuendal kohal.

Golden State Warriors sai võõrsil 124:120 tulemusega jagu San Antonio Spursist. Stephen Curry, Klay Thompsoni, Draymond Greeni ja Andrew Wigginsi puudumisel oli Warriorsi resultatiivseim mängija Jordan Poole, kes viskas 31 punkti. Damion Lee arvele jäi 21 punkti ning kuus kaugviset tabanud Moses Moody tõi 20 punkti.

Spursi parimana viskas Dejounte Murray 27 punkti, lisaks haaras ta üheksa lauapalli ja andis üheksa korvisöötu. Seitsmenda järjestikuse võidu teeninud Golden State Warriors (39-13) on läänekonverentsis teisel kohal, San Antonio Spurs (19-33) hoiab 12. kohta.

