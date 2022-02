Käsipallur Padjus: hetkeseisuga meistriliigas võime rahul olla

Enamikes Eesti käsipalli meistriliiga klubides on sel hooajal noori käsipallureid, kes pole lihtsalt pead tõstnud, vaid ohtralt mänguaegagi saanud. Raasiku/Mistra ridades on viimastes mängudes heade esituste ja väravatega silma paistnud 19-aastane vasakäär Patrick Padjus.

"Patrick hakkas jaanuaris päris hea protsendiga tabama, varem oli realiseerimine probleemiks. Ta on nii-öelda sündinud vasakäär ja sobib sinna positsioonile. Konkurents kogenuma Rauno Ausiga on ka edasiviiv, sest nad on erinevat tüüpi ääred ning täiendavad teineteist," selgitas Raasiku/Mistra peatreener Jüri Lepp.

Raasiku/Mistra on küll viimasest kaheksast mängust erinevates sarjades võitnud vaid ühe, aga midagi hullu lahti pole. Meistriliiga tabelis edestatakse näiteks nii SK Tapat kui ka HC Kehra/Horizon Pulp&Paperit, mõlemast ollakse sel hooajal ka jagu saadud. Balti liigas on raasikulastel üheksa punkti ja paiknetakse kümnendal kohal.

"Hetkeseisuga meistriliigas võime rahul olla, ehkki mängitud on veel vähe. Balti liigas oleme kahjuks mitu mängu ühe väravaga kaotanud, seal võiks rohkem punkte olla. Meil jääb natuke puudu tagaliini viskejõust ja seeläbi saame vahel vähem väravaid," analüüsis Padjus senist Raasiku/Mistra hooaega.

"Muidugi on meil ka palju uustulnukaid ning koostöö klappima saamine on keeruline. Eriti kui ikka ja jälle langeb mõni mees vigastuse või haigusega rivist. Pidevad muudatused ei aita kuidagi kaasa koostööle, ei kaitses ega rünnakul," hindas Padjus, kes jaanuaris viskas nii Põlva Serviti kui ka Viljandi HC võrku neli väravat.

Vasakäärte puhul on huvitav tõsiasi, et kõik Eesti koondislased ja kandidaadidki pallivad kohalikus liigas. Kaspar Leesi, Henri Sillaste, Rail Ageni, Mathias Rebase, Mikk Variku ja klubikaaslase Ausiga positsiooni jagav Padjus hindab Eesti vasakäärte taseme kõrgeks.

"Suhteliselt palju on meil tugevaid vasakääri ja isiklikult usun, et nende roll võiks olla suuremgi, kui neid vaid söötudega paremini leitaks. Olles ise üks noorimaid vasakääri liigas, jälgin muidugi kõikide tegemisi, et õppida. Aga veelgi tähtsam on oma stiili arendada ja mitte tingimata kopeerida," lausus hiljuti 19. sünnipäeva tähistanud Padjus.

"Arvan, et kõige sarnasem olen Kaspar Leesiga. Nii tema kui ka mina oleme tagaliiniski mänginud ja oskame seetõttu mängu hästi lugeda. Aga Kaspar oli põgusalt ka minu treener, nii et võib-olla on mu arvamus sellest mõjutatud," muigas Padjus.

Tallinna Inglise Kolledži lõpuklassis õppiv Padjus sattus käsipalli juurde kolmandas klassis. Mihkel-Matteus Luige treeningule viis teda endine lasteaiakaaslane, eelnevalt proovis Padjus korvpalli. "Patrickul oli mõni aasta tagasi ränk põlvevigastus, aga ta on suurepärane näide sportlasest, kes tuleb traumajärgselt tagasi tugevamana kui enne," kiitis Lepp.

"Põlvevigastuse ja -operatsioonini viis tegelikult käetrauma, millest naastes polnud ma füüsiliselt valmis. Taastusraviga tegelesin peaaegu aasta, tegin kõvasti tööd ning sain selle käigus esiteks tugevamaks ja teiseks enesekindlamaks oma võimete suhtes. Nii pääsesingi kohe Raasiku tiimi ja jätsin esiliiga peaaegu vahele," selgitas Padjus.