Eesti Triatlon lõi kolmeliikmelise sportlaskomisjoni

Eesti Triatloni sportlaskomisjoni loomise eesmärgiks on sportlaste huvide esindamine ja nende seisukohtade ning soovituste esitamine Eesti Triatloni juhatusele. Kivioja, Zaitseva ja Sikk kinnitati sportlaskomisjoni liikmeteks perioodiks 2022-2024.

Esimesed kolm kandidaati kümnest said teistega võrreldes märkimisväärselt enam hääli, kuid omavahel oli rebimine tihe. Kivioja poolt hääletas 75, Zaitseva poolt 74 ning Sikk sai 73 häält. Kokku oli hääletajaid 160 ehk 24% hääleõiguslikkest inimestest.

Eesti Triatloni presidendi Indrek Hääle sõnul võib tulemusega rahul olla, kuna hääletajate arv oli suur ning see näitab, et triatleetidele läks sportlaskomisjoni valimine korda. "Soovin võitjatele palju edu ja häid mõtteid, mida juhatusega jagada ning tänan kõiki kandidaate ja hääletajaid," ütles Hääl. "Nüüdseks oleme ellu kutsunud uues koosseisus tehnilise komisjoni ja sportlaskomisjoni ning jätkame positiivsete uuendustega, et Eesti Triatlon saaks jõudsalt edasi areneda."