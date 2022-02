HC Tallinn võõrustab Soome liigas Soome tippklubi

Helsingist ligi tunniajase autosõidu kaugusel asuv Riihimäki on võitnud Soome meistriliigas kaheksa järjestikust kuldmedalit. Paar hooaega tagasi osaleti koguni kahel hooajal Euroopa Meistrite liiga alagrupiturniiril. Tänavu osaleb Cocks Euroopa EHF European League sarja B-alagrupis koos tugevate klubidega nagu GOG (Taani), Benfica (Portugal), Nantes (Prantsusmaa), Lemgo (Saksamaa) ja Tšehhovi Medvedi (Venemaa). Soomlased pole peale kuute vooru veel punktiarvet avanud.

Cocksi treeneriks on legendaarne Kaj Kekki, kes juhendanud aastaid ka kohalikku rahvuskoondist. Võistkonna ikooniks on Riihimäe oma kasvandikust 34-aastane vasakäär Teemu Tamminen, kes on tuntud oma karakteri ja mängustiili poolest ka väljaspool kodumaad. Võistkonda on registreeritud hetkel 12 välismaalast, kelle seas serblased, makedoonlane, rumeenlased, türklased, valgevenelane, horvaat, bosnialane, venelane ja grusiin.

Vaid Soome meistriliiga põhiturniiril osalev HC Tallinn on enne viimast vooru kindlustanud turniiritabelis peale 13. vooru üheksa punktiga viienda koha. Cocks on hetkel 22 punktiga kolmandal kohal, Helsinki Dicken ja Karjaa BK-46 on kogunud võrdselt 24 silma.