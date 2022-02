NFL-i legend ja seitsme Super Bowli võitja Tom Brady lõpetab karjääri

44-aastane Brady mängis New England Patriotsis 20 hooaega, võites nendega kuus Super Bowli. Seejärel siirdus ta Tampa Baysse, kus võttis ka nendega eelmisel hooajal meistritiitli.

"Olen alati uskunud, et jalgpall on sport, millele sa pead täielikult pühenduma. Kui puudub 100-protsendiline pühendumus, siis sa ebaõnnestud ja just edu on see, mida ma meie mängu juures kõige rohkem armastan," kirjutas Brady oma sotsiaalmeedias.

"Iga päev on olnud füüsiliselt, vaimselt ja emotsionaalselt väljakutse ning see on võimaldanud mul oma potentsiaali täielikult ära kasutada. Olen viimase 22 aasta jooksul endast parima andnud. Väljakul ega elus ei ole eduni otseteed."

"Mul on seda raske kirjutada, kuid nii on: ma ei jätka selle kohustusega enam. Olen armastanud oma NFL-i karjääri, kuid nüüd on aeg suunata oma energia ja aeg muudele asjadele, mis mu tähelepanu nõuavad," lisas Brady.

Lisaks seitsmele Super Bowli tiitlile, on Brady nimel ka 624 touchdown'i ja 84 250 söödujardi, mis on samuti NFL-i rekordid.