Jalgrattur Martin Laas pälvis hooaja avavõistlusel teise koha

"Täna ei olnud väga raske päev. Eeldasime, et võistluse keskel on küljetuult oodata ja peale 70. kilomeetrit olidki mõned keerulisemad kohad, kuid see oli ka kõik," ütles Laas peale finišit.

"Ei olnud väga stressirohke ja eelkõige valmistusime finišis minu peale mängimiseks. Avaetapil oli ka üks kruusasektor, kus meie kokkuvõtte peale sõitjat Matteo Fabbrot tabas ebaõnn, kuid kõik muu läks nagu plaanitud. Meeskond tegi väga head tööd, et mind heal positsioonil hoida. Ma tundsin end hästi, aga Caleb oli täna lihtsalt parem. Tundsin end siiski tugevalt ja proovime etapivõitu püüda," lisas Laas.

Kolmanda koha pälvis Colombia sprinter Fernando Gaviria, kes teeninud ka viis etapivõitu Giro d'Italial ja kaks etapivõitu Tour de France'il. Teise eestlasena võistlusel osalev Markus Pajur (Team Arkea Samsic) lõpetas sõidu samuti peagrupis, 36. positsioonil.

Teisel etapil ootab rattureid ees 163,9 kilomeetrit.