Olümpia korraldajad sportlastele: te vastutate oma sõnade eest

Pekingi olümpia sportlaskomisjoni juht Yang Yang pani mängudel osalevatele atleetidele südamele, et nad käituksid viie rõnga all vastutustundlikult.

Esimese Hiina sportlasena taliolümpiamängudel kuldmedali võitnud Yang Yang viitas olümpiaharta reeglile number 50, mis piirab vabadust spordiväljakutel ja auhinnatseremooniatel, vahendab Inside The Games.

"Olümpiahartas on reegel 50. See räägib väga selgelt sportlaste sõnavabaduse kohta, mil moel end väljendada saab, mis ajal ja millistel üritustel. Sportlased on kogu maailma eeskujud ja nad saavad palju tähelepanu. Neil on oma arvamus ja kui nad soovivad seda jagada, siis on see oluline," teatas Yang.

"Olümpiamängud on eriline sündmus. See on meie hetk demonstreerida maailmale, et oleme erisugused, aga suudame tulla kokku ja näidata kogu maailmale, et koos ületame raskusi ja astume inimkonnana edasi."

"Hartas on väga kindlad reeglid," jätkas kahekordne olümpiavõitja. "Medalitseremooniatel ei saa oma arvamust avaldada, aga pressikonverentsidel ja intervjuudes on sportlased vabad oma arvamust avaldama. Aga sportlased peavad väljaöeldu eest vastutama. Me teeme ROK-i koostööd ja tagame, et reeglit number 50 järgitaks. "

Yang Yang võitis 2002. aasta Salt Lake City mängudel lühirajauisutamises kuldmedali nii 500 kui ka 1000 meetri distantsil. Lisaks kogus ta karjääri jooksul eri aladelt kokku tervelt 28 maailmameistritiitlit.

Tema väljaütlemised on tekitanud aga siin-seal arvamusi, et öeldu tegelik eesmärk on hoiatada sportlasi Hiina inimõiguste rikkumist kritiseerimast. Hiljuti esines sarnaste väljaütlemistega korralduskomitee asejuht Yang Shu, kelle sõnul võib sportlasi karistada – näiteks akrediteeringu tühistamisega –, kui inimõiguste kriitika läheb "vastamisi olümpiavaimuga, eriti aga Hiina seaduste ja reeglitega".

Eelmisel suvel toimunud Tokyo olümpiamängudel ristas hõbemedali võitnud USA kuulitõukaja Raven Saunders auhinnatseremoonial pea kohal käed ning rahvusvaheline olümpiakomitee asus žesti uurima. Sportlase enda sõnul kujutas see "ristmikku, kus kohtuvad kõik rõhutud inimesed".

Ameerika Ühendriikide olümpiakomitee kaitses Saundersi käitumist. Nende hinnangul oli tegemist rahumeelse demonstratsiooniga rassilise ja sotsiaalse õiguse toetuseks, mis austas tema kaasvõistlejaid. Pärast teateid Saundersi ema surmast peatas rahvusvaheline olümpiakomitee intsidendi uurimise.

Kahekordne mäesuusatamise olümpiavõitja Mikaela Shiffrin lausus eelmisel aastal, et sportlasi ei tohiks sundida tegema valikuid oma töö ja moraalsete põhimõtete vahel. Tema sõnul peaks ROK edaspidi hoolikamalt järele mõtlema, kui antakse mängude korraldamise õigus riigile, kel on probleeme inimõiguste tagamisel.