Manchester City lõi käed argentiinlasest ründajaga

Valitsev Inglismaa meister Manchester City teatas ühismeedias, et klubi sõlmis lepingu argentiinlasest ründaja Julian Alvareziga.

Esmaspäeval 22. sünnipäeva tähistav Julian Alvarez sõlmis Manchester Cityga viie ja poole aasta pikkuse lepingu. Cityga liitub Alvarez alles suvel, seni viibib argentiinlane oma endise koduklubi River Plate juures laenul. Manchester City maksis ründaja eest 17 miljonit eurot.

Alvarez on River Plate eest löönud 95 mänguga 34 väravat ning rahvuskoondist on ta esindanud kuuel korral. Argentinaga võitis Alvarez eelmisel suvel Copa America ning River Plate ridades on ta võitnud Copa Libertadoresi ja tulnud Argentina kõrgliiga meistriks.

"Oleme Alvarezil silma peal hoidnud juba kaua. Ta suudab mängida ründefaasis erinevatel positsioonidel ning usume, et ta on Lõuna-Ameerika parim ründaja," lausus Manchester City spordidirektor Txiki Begiristain klubi kodulehele.