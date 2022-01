Karl Johan Lips naaseb Eestisse ja liitub Viimsi/Sportlandiga

Novembris siirdus Lips Itaalia tugevuselt teises liigas mängivasse Chieti Basketisse, kellega eestlane sõlmis kahekuulise lepingu. Itaalia esiliigas jõudis Lips kaasa teha seitsmes mängus, teenides keskmiselt 24 minutit mänguaega, millega kogus keskmiselt kaheksa punkti ja võttis 3,9 lauapalli.

"Hea meel on olla tagasi koduklubis, kus kogu organisatsioon hingab ühes rütmis ja jätkata püüdlust sportlike eesmärkideni, mis sai seatud suvel juhtkonna, treenerite ja mängijate poolt," ütles Lips.

"Kuigi Karli lahkumise järgselt suutsime oma võidusaldot positiivsena hoida ning oleme näidanud tulemuslikku mängu, siis Karli taasliitumine annab võistkonnale palju juurde. Eelkõige just nende võistkondade vastu, kus füüsiliselt suuremaid ja tugevamaid mängijaid on rohkem, on meie puudused välja löönud. Loodame Karlilt suurt panust nii rünnakul kui kaitses. Nagu hooaja algus näitas, siis sobis Karl meie kooslusesse suurepäraselt," kommenteeris Viimsi peatreener Valdo Lips.

Enne Itaaliasse siirdumist näitas Lips Viimsi värvides suurepäraseid esitusi, kogudes Paf Eesti-Läti Korvpalliliigas keskmiselt 29 minutiga 14,4 punkti, 7,3 lauapalli ja 3,1 korvisöötu, saades efektiivsusnäitajaks 18,9.

Esimest korda on Viimsi publikul võimalus Karl Johan Lipsu oma silmaga mängimas näha laupäeval, 5. veebruaril kell 17.00, kui KK Viimsi/Sportland võõrustab kodusel Forus Spordikeskus korvpalliareenil lätlaste BK Ogret.