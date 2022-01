Ametlik: Evertoni hakkab juhendama Frank Lampard

43-aastane Lampard asendab Rafael Benitezit, kes lahkus klubist selle kuu alguses pärast 13 mängus saadud ühte võitu.

Lampardile pakuti peatreeneri kohta reedel pärast Evertoni juhatuses toimunud intervjuude vooru. Intervjuudes osalesid peale Lampardi, portugaallane Vitor Pereira ja praegune Evertoni ajutine treener Duncan Ferguson.

Lampard oli viimati Londoni Chelsea peatreener, kuid vallandati aasta tagasi. Tema esimene mäng on laupäeval Inglismaa karikasarjas Brentfordiga. Järgmisel teisipäeval kohtutakse Premier League'is Newcastle Unitediga.

"Mul on suur au esindaja ja juhendada Evertoni jalgpalliklubi, mis on nii suurte traditsioonidega klubi. Pärast omaniku, esimehe ja juhatusega rääkimist tundsin nende kirge ja ambitsiooni ja soovin seda jagada," rääkis Lampard Evertoni kodulehe vahendusel.

"Minu esimene sõnum on mängijatele, et me peame seda koos tegema. Püüame oma tööd teha ja ma tean, et fännid on meid toetamas."