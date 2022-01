Vosile kaheksas MM-tiitel, Pidcock tegi ajalugu ja eestlane sai disklahvi

Oma kaheksanda cyclo-cross'i MM-kulla võitnud Vosi võiduajaks oli 55 minutit, edestades kaasmaalannast tiitlikaitsjat Lucinda Brandi ühe sekundiga. Kolmanda koha pälvis itaallanna Silvia Persico (+0,51), kellele järgnesid omakorda veel kolm hollandlannat: Ceylin del Carmen (+1.04), Yara Kastelijn (+1.05) ja Manon Bakker (+1.05).

"See on uskumatu. Mulle ei jõua see siiani päriselt kohale," olid Vosi esmased muljed maailmameistritiitli võitmise järel. "Võistlus oli väga keeruline. Teadsin, et Lucinda teeb sõidu äärmiselt raskeks, kuid proovisin ise seda sama teha, ent eest ära sõitmine oli võimatu. Teadsin, et pean rahulikuks jääma ja keskenduma sprindifinišile. Mul on olnud sellel aastal võrratu tugi perekonnalt ja tiimilt, seega olen üritanud õigeid asju teha ja ma olen õnnelik, et see päädis taas MM-i võiduga."

Vos on kroonitud cyclo-cross'is maailmameistriks aastatel 2006, 2009-2014 ja 2022. Kaheksa MM-kullaga tõusis ta enim maailmameistritiitlitega pärjatud cyclo-cross'i sõitjate edetabelis esimesele kohale.

Eliitklassi meeste seas pälvis 22-aastane Pidcock üheksaringilisel võidusõidul esikoha ajaga 1.00,36, edestades 30 sekundiga valitsevat Euroopa meistrit Lars van der Haari ja 32 sekundiga tänavu cyclo-cross'i MK-sarjas üldvõidu pälvinud Eli Iserbyti. Esikümnesse mahtus seejuures kaheksast võistelnud belglasest kuus.

"Ma läksin nagu sõtta, mul ei olnud midagi kaotada," kommenteeris Pidcock sõitu peale võistlust. "Mida kuivemaks muutus rada, seda raskemaks läks võistlus. Belglased mängisid küll taktikaliselt, kuid tulutult."

Mullu krooniti Pidcock olümpiavõitjaks maastikukrossis. Ineos Grenadiers meeskonna värve esindavat britti peetakse Suurbritannia üheks läbi aegade suurimaks rattatalendiks. Eelmisel aastal võitis ta veel Belgia klassiku De Brabantse Pijl ning pälvis teise koha Hollandi kuulsal ühepäevasõidul Amstel Gold Race.

USA-s elav eestlane Trey võeti võistluselt maha kolmandal ringil, kuna pealtvaatajate seast oli teda keegi lükanud. Kohtunikud tõlgendasid seda kõrvalise abina.

Kuni 23-aastaste meesratturite seas teenis Belgia kolmikvõidu. Esikoha sai Joran Wyseure (49.21), edestades Emiel Verstrynge'i (+0,13) ja Thibau Nysi (+0,33). Kuni 23-aastaste naiste seas läks kolmikvõit aga Hollandisse. Lõpuduellis napsas esikoha Puck Pieterse (46.27), alistades kaasmaalanna Shirin van Anrooij. 12 sekundit hiljem finišeeris Fem van Empel. Meesjuunioride arvestuses võitis šveitslane Jan Christen ajaga 43.11, edestades finišiheitluses ühe sekundiga belglast Aaron Dockxi ja britti Nathan Smithi. Naisjuunioride seas võidutses inglanna Zoe Backstedt (41.16), alistades hollandlannad Leonie Bentveldi (+0,32) ja Lauren Molengraafi (+0,57).