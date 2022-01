Eesti naiste jalgpallikoondise väravavaht liitus Rootsi kõrgliigaklubiga

Eelmisel hooajal esiliigas teise koha saanud ja tänavu Rootsi kõrgliigasse ehk Damallsvenskanisse tõusnud Kalmar avaldas ametlikus teates lootust, et 26-aastane Kork toob naiskonna postide vahele rahvusvahelist kogemust ja stabiilsust. Kork lisas omalt poolt: "Ootan põnevusega uut hooaega. Tegu on nii minu kui ka võistkonna jaoks suure võimalusega. Oleme valmis kõvasti tööd tegema, et kõrgliigas edu saavutada," vahendab Soccernet.ee.

Kork on varem mänginud Tallinna Kalevis, kust siirdus 2020. aastal Soome tippklubi HJK ridadesse. Aasta eest sõlmis ta lepingu Austria kõrgliigas mänginud FFC Vorderlandiga, kuid seal jäi tema mänguaeg väga napiks. Eesti koondist on Kork esindanud seni 21 kohtumises.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.