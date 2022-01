Steinburg alustas hooaega Hispaanias maastikutuuril neljanda kohaga

Maastikumaratonide maailma edetabelis kuuendat kohta hoidev Steinburg lõpetas 40-kilomeetrise avaetapi neljandal positsioonil ajaga 2.21,29. Liidrisärgi teenis selga Hildegunn Gjertrud Hovdenak (Molde ck; 2.16,58), alistades Solenne Billouini (SCO Angers Cyclisme; 2.17,57) ja Meritxell Figueras Garangou (Buff Megamo Team; 2.19,17).

Teisel päeval ootas võistlejaid ees 17-kilomeetrine eraldistardist sõit, kus kiireim oli taaskord Hovdenak (49.35). Garangou kaotas etapivõitjale 13 ja Billouin 42 sekundiga. Steinburg jõudis finišisse ajaga 53.44, mis andis seitsmenda tulemuse.

31-kilomeetrisel kolmandal etapil lõpetas eestlanna neljandal kohal ajaga 1.43,19. Esikolmikusse jõudsid taas Hovdenak (1.36,20), Billouin (1.37,48) ja Garangou (1.38,45).

Ka viimasel, pikimal 50-kilomeetrisel etapil ei õnnestunud Steinburgil esikolmikusse mahtuda, kui teenis kolmandat päeva neljanda koha ajaga 2.59,38. Neljanda etapivõidu järjest noppis Hovdenak (2.53,36), alistades Billouini (2.54,31) ja Garangou (2.56,07).

Üldarvestuses sai Steinburg samuti neljanda koha koguajaga 7.58,12. Võidu teenis Hovdenak (7.36,31) Billouini (7.40,34) ja Garangou (7.43,58) ees.

Steinburg ise jäi oma võistlusega rahule. "Kahjuks olid stardid koos meestega, mis mängis üldarvestust silmas pidades päris suurt rolli," rääkis Steinburg. "Kuna mu stardid ei olnud head, siis kõikidel etappidel said paljud naised eespool minema ja vahele tulid meessõitjad, kelle tagant singlitel ja laskumistel enam mööda ei pääsenud. Pidin kahel viimasel päeval etapi alguses lausa järjekorras seisma ja jalutama. Kuna etapid polnud ajaliselt väga pikad, siis oli seda vahet keeruline tagasi sõita. Üldiselt aga korralik pingutus ja pigem on hea meel, et enesetunne oli hea ja jõunäitajad püsisid igal etapil samad."

Järgmise stardi teeb Steinburg 10.-13. veebruarini vältaval Mediterranean Epicul, kus teeb kaasa ka Peeter Pruus.