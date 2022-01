Tartu tugevdab tagaliini Hollandis ja Soomes mänginud ameeriklasega

25-aastane ja 193 cm pikkune Californiast pärit Braxton Huggins on pärast ülikooli profikorvpalli mänginud Hollandis ZZ Leideni ridades ning mullu Soomes KTP Basketis. Hooajal 2019/2020 ZZ Leideni särgis tegi Braxton kaasa nii Hollandi meistriliigas kui FIBA Euroopa karikasarjas. ZZ Leiden lõpetas hooaja viiendal kohal ning Braxtoni hooaja keskmisteks näitajateks kujunesid 15 punkti, 3,1 lauapalli ja 1,5 korvisöötu. FIBA Europe Cupis viskas ameeriklane 12 mänguga keskmiselt 15,9 punkti, võttis 5,3 lauapalli ja andis 2,1 korvisöötu.

Möödunud hooajal Soomes KTP ridades kogus Huggins 18 mänguga keskmiselt 20,4 punkti, võttis 5,2 lauapalli ja andis 3,7 korvisöötu. Eelmise hooaja lõpus tegi Huggins kaasa ka mõnes Kreeka esiliiga kohtumises Ermis Agiase meeskonnas.

Meeskonna spordidirektori Janar Taltsi sõnul aitab lisajõud hooaja teise poolel korralikult mängida."Karikamängudest oli näha, et meeskonda on kedagi juurde vaja. Lamontest oli detsembris palju abi, aga tema polnud ka päris ideaalne variant. Vigastused ja koroona on koosseisu hõredamaks teinud ja see kajastub ka mängupildis. Tabeliseis pole hetkel kiita, aga midagi kadunud ka pole, sest meil on veel päris palju mänge pidada. Oleme tänavu erinevaid mängijaid proovinud ja nüüd on hooaja lõpuni meil tagaliinis Huggins, kellel on paari hooaja Euroopa kogemus ja teinud korralikke mänge ka FIBA Euroopa karikasarjas. Loodame, et see valik õigustab ennast ja saame mängu jälle vähe elu sisse," sõnas Talts.

Tartu Ülikool Maks & Mooritsal on Eesti-Läti liigas kirjas kolm võitu ja 12 kaotust ning sellega asutakse 13. tabelireal. Play-off'i pääseb kaheksa võistkonda ja hetkel on kaheksandal kohal Ogre meeskond seitsme võidu ja seitsme kaotusega. Tartul on põhiturniiril mängida veel 11 kohtumist.

Järgmise mängu peavad tartlased teisipäeval, 1. veebruaril Rapla Avis Utilitase vastu. Nädala teises mängus võõrustab Tartu reedel, 4. veebruaril kell 19.00 Tallinna Kalevi meeskonda.