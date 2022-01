Kuuba oli võidukas Saksamaal, Kruus Hispaanias

Tartu sulgpalliklubi Triitoni mängijad lõid enne uuel nädalal peetavaid Eesti meistrivõistlusi kaasa oma klubide eest välismaal. Hätta ei jäädud, sest nii Kristin Kuuba Bundesligas kui ka Catlyn Kruus Hispaania meistriliigas said kirja võidud.

Pühapäeval, 30. jaanuaril peetud põhiturniiri 13. voorus oli Kuuba tööandja 1. BC Wipperfeld võõrsil vastamisi 1. BC Beueliga ning võitis 7:0. Kuuba panustas nii paaris- kui ka üksikmängus ning aitas taas kaks võidupunkti tuua. Paaris inglanna Jenny Moore'iga alistati Hannah Pohl ja Lara Käpplein 11:5, 11:3, 11:8. Üksikmängus ei loovutanud Kuuba võõrustajate Brid Stepperile samuti geimigi: 11:6, 11:4, 11:6.

Puhta võiduga kindlustas Wipperfürthi klubi veelgi oma liidrikohta, 12 võidu ja ühe kaotuse eest on teenitud 32 punkti. Liiga uustulnuk SV Fun-Ball Dortelweil jääb maha nelja ja tiitlikaitsja 1. BC Saarbrücken-Bischmisheim kuue punktiga.

TSV Neuhausen-Nymphenburg pidi seekord läbi ajama Kati-Kreet Marrani abita ning jäid hätta, sest kodus kaotati SG Schorndorfile 3:4. Selles vastasseisus otsustati võitja kuuendas kohtumises, kus külaliste segapaar Ivan Sozonov ja Elizabeth Tolman alistas kolmes geimis Tobias Wadenka ja Jessica Williamsi. Eelmises voorus oli Wadenka partneriks võidumängus olnud just tartlanna.

Napi kaotuse eest ühe punkti juurde saanud TSV Neuhausen-Nymphenburg püsib hetkel 16 punktiga kuuendal kohal, mis kindlustaks ka play-off'i pääsemise.

Järgmised kaks vooru on kavas 12. ja 13. veebruaril. 1. BC Wipperfeld kohtub võõrsil SC Union 08 Lüdinghauseniga (hetkel kaheksandal kohal) ning pühapäeval vastase saalis viiendal kohal asuva TV Refrathiga. TSV Neuhausen-Nymphenburg on esimesel päeval külas Saarbrückenis, teisel kohtutakse võõrsil SV Fun-Ball Dortelweiliga.

Hispaania kõrgliiga voorus tõi Catlyn Kruus oma klubi Granada Grupo Torrese kasuks laupäeval kaks võitu, kuid 3:4 allajäämisest võõrsil B-alagrupi liidrile San Fernando Valenciale see granadalasi ei päästnud. Kruus ja tšehhitar Alžbeta Basova viisid naispaaris külalised 2:0 juhtima. Neljandas kohtumises oli Kruus platsil üksikmängijana ning 11:3, 11:7, 11:8 võit Silvia Ferrandise üle aitas Granada klubi juba 3:1 juhtima. Paraku ülejäänud kolm üksikmängu kaotati.

Viiest klubist koosnevas B-alagrupis on Grupo Torres nüüd kuue punktiga kuues kohtumisest neljandal kohal, liidrikoha kindlustanud Valencial on 15 punkti. Seitsmendas voorus 12. veebruaril on Granada klubi vastaseks kodus Alicante, kel hetkel samuti kuus punkti, viimases ehk kaheksandas voorus 13. märtsil mängitakse võõrsil praeguse viimase UD Ibiza-Bįdminton Pitiusega.