Riho Kallus: see on suur ime, et Kanepi suudab ennast nii heas vormis hoida

Kaia Kanepi pakkus meile Austraalia lahtistel palju põnevaid ja ärevaid hetki. Millega sa selgitaksid tema häid esitusi sellel aastal?

"Minu jaoks on see ikkagi väga suur üllatus. Me räägime 36-aastasest Kanepist ja me räägime turniirist, kus ta kunagi varem ei ole veerandfinaali jõudnud. See on suur ime, et ta suudab ennast nii heas vormis hoida ning ka tema mäng on arenenud ja muutunud. Kui vaadata kogu turniiri, kuidas ta suutis mängida oma teist servi ja tõrjuda, siis see jättis väga fantastilise mulje," ütles Kallus.

Kas see aitab ka kaasa, kui minna mängima teadmisega, et sa ei ole favoriit?

"Jah, sa lähed mängima pingevabalt, aga eks need pinged mingi aeg tekivad ikka. Kindlasti peab nende pingete ja emotsioonidega hakkama saama ja Kaia tõesti jättis endast sinna väljakule kõik. Viimane matš oli 38 soojakraadi ja väljakul peal on temperatuur umbes 55-60 kraadi. Seal kolm tundi vastu pidada ja veel sellisel tasemel – minu jaoks oli see väga suur üllatus," tõdes Kallus.

Millest see tuleb, et ta ajaga paremaks läheb? "Kindlasti kogemus, nagu me nägime ka Nadali pealt. Kaia on ka pidanud väga valiv olema, mida ta mängib ja millal ta mängib, kui palju ta trenni teeb ja mida üldse teeb. Ta on alati väga suur treenija olnud ja võib-olla ka üks suurimaid treenijaid, keda ma tean. Ta on teinud õiged valikud."

"Kaia lõpetamisest on olnud korduvalt juttu, juba kaheksa-üheksa aastat tagasi, kui tal olid tõsised kanna probleemid. Aga nagu me näeme ikka ja jälle ta tuleb ja üllatab meid," lausus Kallus.

Anett Kontaveidi tee katkes sel korral teises ringis. Mida me temalt sel aastal oodata võime?

"Ta alustas seda aastat juba väga ilusti, kui esimesel turniiril Sydneys kaotas ta poolfinaalis Barbora Krejcikovale. Ma ütleks, et see oli võib-olla tema karjääri üks ilusamaid kaotusi, kui nii võib öelda. Ta ise oli ka sellega väga rahul. Austraalia lahtistel võib-olla teine ring on natuke pettumus, kuid noor taanlanna Clara Tausson mängis tol päeval temast lihtsalt paremini. Ma usun, et me näeme Anetilt veel väga ilusat hooaega," rääkis Kallus.

Rääkides Rafael Nadalist, kas sina uskusid või lootsid veel midagi poolteist kuud tagasi, et see täna nii lõppeb?

"Kuidagi tundub, et keegi kuskil kirjutab seda ajalugu ette ja ümber. Mäletatavasti ta sellel samal turniiril viis aastat tagasi oli Nadal finaalis oma hea sõbra Roger Federeriga. Täpselt pool aastat enne olid nad mõlemad vigastatud. Nadal kutsus Federeri oma akadeemiasse laste tennisepäevale mängima ja nad rääkisid omavahel, et küll oleks tore, kui saaks veel korra finaalis mängida. Kuus kuud hiljem see juhtus ja Federer võitis selle turniiri," sõnas Kallus.

"Nüüd on viis aastat möödas ja Nadal oli kuus kuud vigastatud. Vaadates seda tabelit, kui me nüüd kaks nädalat tagasi kerime, oleks Novak Djokovic (ATP 1.) tal potentsiaalselt poolfinaalis vastane olnud, veerandfinaalis oleks olnud Alexander Zverev (ATP 3.) ja finaalis Medvedev. See kõik tundus täiesti ebareaalne, aga ometi on reaalsus 21. suure slämmi tiitel."

"Loodame teda veel ja veel näha. Nüüd ta on tõusnud juba favoriidiks ka tõenäoliselt Prantsusmaal," ütles Kallus.