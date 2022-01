Kreeka-rooma maadluskoondise uus peatreener: näen, et meil on potentsiaali

Jaanuari keskel kinnitas maadlusliit kreeka-rooma maadluskoondise uueks peatreeneriks Tõnis Naaritsa, kes võtab koondise üle järgmiseks olümpiatsükliks. Kindel visioon on Naaritsal enda sõnul paigas.

"Ma loodan sellega kaasata mitte ainult ennast ja abitreenereid, aga ikkagi ma sooviks ennekõike sportlasi, kes on valmis minema kuhugi edasi ja kes on minuga nõus koostööd tegema. Iseenesest mul on suur töö ees, ma ei ütle, et see on väike," rääkis Naarits ERR-ile.

"Täna ma näen, et meil on potentsiaali. Ma usun sellesse ja ma loodan, et see ei jää ainult minu unistuseks. Ma loodan, et mehed, kes on täna selleks valmis on kõik valmis töötama koos minu ja treeneritega."

Pisitasa on eeltöö alanud juba ka Pariisi olümpiaks: nii tunnistab Naarits, et jälgis juba laupäevastel Eesti meistrivõistlustel sportlasi selle pilguga, kes oleks koos oma treeneritega valmis selles suunas liikuma, et kasvatada maadlejate arvu olümpiamängudel ja tõsta taas Eesti maadluse taset ja mainet.

"Kardinaalselt on vale sõna, ma usun, et tegemist on ikkagi täiskasvanud meestega, neid muuta mul on ikkagi väga raske. Ma võin muuta mingeid väikseid nüansse, mis võib ju tulevikus neile kasu tuua. Usun, et võiksin mõnes mehes pisutki muuta ja võib-olla täna võime öelda, et see pisuke võib-olla ongi jäänud seal selle tulemuse taha, mida me ootame," sõnas Naarits.

Naarits näebki endal seda rolli, et aidata väikeste muutuste haaval suuremate võitudeni liikuda. "Koondise peatreeneril peab olema silma, et näha, mis selles ürituses või võttes või kaitses on just see, mis on võidu saavutamiseks puudu," lisas uus peatreener.