Tennisepublikus pettunud Medvedev: olen lõpetanud unistamise

25-aastane Medvedev avas finaalijärgse pressikonverentsi pika monoloogiga, mille käigus kirjeldas esmalt oma tennisekarjääri algust ja seda, kuidas ei tundnud noore tennisistina võtmehetkedel meedialt piisavalt toetust.

"On olnud mõned hetked, kui poiss [Medvedev] lõpetas unistamise. Täna oli üks neist hetkedest," rääkis maailma teine reket.

"Enne, kui Rafa viiendas setis servis, oli publikus ehk üks inimene, kes karjus: "come on, Daniil". Tuhat inimest vaigistasid teda. Enne oma servi ma midagi sellist ei kuulnud," vihjas Medvedev valjuhäälselt Nadalile kaasa elanud publikule.

"See valmistab pettumust. See on lugupidamatu. Ma ei ole kindel, et tahan pärast 30. eluaastat tennist edasi mängida. See oleneb sellest, mida minu ümber olevad inimesed mulle ütlevad, aga poissi, kes unistas, ei ole pärast tänast enam minus. Tennisega on niimoodi raske jätkata," lisas Medvedev.

"Edaspidi mängin iseendale, oma perekonnale, et oma perekonda toetada, kõigile inimestele, kes mind usaldavad. Muidugi kõigile venelastele, neilt tunnen palju toetust. Ütlen nii: kui Moskvas leiab enne Prantsusmaa lahtiseid või Wimbledoni aset turniir, lähen sinna mängima, isegi kui see tähendab, et peaksin Prantsusmaa lahtistelt või Wimbledonist eemale jääma. Poiss on lõpetanud unistamise. Poiss mängib iseenda eest. See on kõik," sõnas Medvedev.

Kuigi maailma teine reket ei soovinud algselt oma juttu lähemalt kommenteerida, nõustus ta siiski ajakirjanike küsimustele vastama ning puudutas muuhulgas teda Nadali, Novak Djokovici ja Roger Federeri vastu mängides tabanud pettumust.

"Iga kord, kui nendes suurtes matšides väljakule astusin, ei näinud ma palju inimesi, kes oleksid soovinud minu võitu. See tunne on aja jooksul kogunenud, aga täna jõudsin justkui mäetippu. Arvan, et rahvus mängib oma rolli. Kahtlemata näen, et kui mängin kellegi vastu teisest riigist, võivad nad [publik] olla pigem nende, mitte venelase poolt," mõtiskles Medvedev.