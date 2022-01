Tavarajal tulid Eesti meistriteks Daisy Kudre ja Mattis Jaama

Käärikul toimusid pühapäeval Eesti meistrivõistlused suusaorienteerumise tavarajal. Öösel sadanud märg lumi seadis korraldajate ette raske ülesande kinnituisanud suusarajad võistluse stardiks uuesti lahti sõita, kuid sellega said OK Peko, Kääriku baasi ja Tartu maratoni rajameistrid ühiselt hakkama.

Naiste 10,9-kilomeetrisel rajal näitas taset valitsev maailmameister Daisy Kudre (OK Peko), kes tegi paar väiksemat viga esimesel paaril kilomeetril, kuid seejärel tegutses veatult ja kiiresti. Finišeerides ajaga 61.42 edestas ta oma nooremat õde Dorist enam kui kuue minutiga. Hõbeda tõi Doris Kudrele (OK Peko) aeg 67.56 ning pronksi raja keskel paar suuremat viga teinud Epp Paalbergile (Rakvere OK) aeg 73.36.

"Täna oli vaatamata väga märjale ilmale päris hea libisemine ja ma nautisin täiel rinnal põnevaid teevalikuülesandeid pakkunud rada," sõnas Kudre. "Harjutan nüüd veel pisut kodumaal, kuid siis lähen Šveitsi MM-iks vormi lihvima. Ma usun, et märtsis Soomes toimuval MM-il on maastik ja rajad mulle pisut sobivamad kui äsjasel EM-il Bulgaarias."

Meeste põhiklassis koondise liider Mattis Jaama (OK Peko), kes eelmisel päeval lühirajal kontrollpunkti vahelejätmise pärast tulemust kirja ei saanud, seekord midagi juhuse hooleks ei jätnud. Haaranud juhtpositsiooni sõidu viiendal minutil, hakkas ta järjekindlalt oma edu konkurentide ees kasvatama.

13,6-kilomeetrise raja finišiks oli tema edu šveitslase Gion Schnyderi (OK Peko) ees tervelt 7.27. Ajad vastavalt 69.48 ja 77.15. Lühirajal Eesti meistriks tulnud Kevin Hallop (OK Peko) tegi juba esimesel etapil kaheminutilise vea, mille heastamise võimalust konkurendid talle ei pakkunud. Eesti meistrivõistluste hõbedale võitles ennast hoopis lühiraja pronksimees Sander Pritsik (Rakvere OK) ajaga 77.23. Pronksi teenis Andres Rõõm (OK Ilves) ajaga 79.30.

"Nii märga võistlust varasemast ei mäletagi," tõdes Jaama. "Suusad libisesid neis oludes siiski hästi ja minu sõit laabus täna igati. Mitme pika teevaliku puhul ei oska hetkel veel öeldagi, kas tegin parima valiku, see põnev analüüs seisab kodus veel ees. Nüüd hakkan valmistuma MM-iks, kus tahan näidata märksa paremaid tulemusi kui sel nädalal Bulgaarias lõppenud EM-il."

Juunioridest tulid Eesti meistriteks taas Birgit Rõõm (OK Ilves) ja Jürgen Joonas (OK Võru/Võru Spordikool).