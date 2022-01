Federer Nadalile: olen uhke, et saan seda ajastut sinuga jagada

Nadalile on see karjääri 21. suure slämmi tiitliks ja nõnda läks Hispaania tenniselegend mööda Roger Federerist ja Novak Djokovicist, kellel on mõlemal auhinnakapis 20 slämmiturniiride trofeed. Võimsa triumfi järel õnnitlesid Nadali paljud sporditähed, kaasa arvatud põlised rivaalid Federer ja Djokovic.

"Milline mäng! Õnnitlen südamest oma sõpra ja suurt rivaali Rafael Nadali esimese mehena 21. slämmitiitlini jõudmise puhul," kirjutas Federer Instagramis. "Mõned kuud tagasi naersime selle üle, et oleme mõlemad karkudel. Hiilgav. Ärge kunagi alahinnake suurt tšempioni."

"Sinu uskumatu tööeetika, pühendumus ja võitlusvaim on nii mulle kui loendamatule arvule teistele üle kogu maailma inspiratsiooniks. Olen uhke, et saan seda ajastut sinuga jagada ja tunnen au, et saan sundida sind veelgi enamat saavutama: nagu sina oled teinud viimased 18 aastat minuga," lisas Federer.

"Õnnitlen Rafael Nadali tema 21. slämmiturniiri võidu puhul," kirjutas Novak Djokovic. "Suurepärane saavutus. Järjekordselt sai otsustavaks muljetavaldav võitlusvaim."

"21 slämmitiitlit kahvatuvad sinu igapäevaselt kasvava pärandi kõrval," kirjutas Twitteris Hispaania korvpallilegend Pau Gasol. "Kui hästi sa esindad spordi väärtuseid," kommenteeris Horvaatia koondise ja Madridi Reali jalgpallur Luka Modric.

"Lisaks sellele, et ta on kõigi aegade parim, peaks tema viis raskustega toimetulemiseks; tema keskendumine, käitumine ja karakter olema kõigi jaoks inspireerivaks," kirjutas endine Hispaania jalgpallikoondislane Fernando Torres. Korvpallikoondislane Sergio Llull nimetas Nadali Hispaania kõigi aegade parimaks sportlaseks.

