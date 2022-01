Tiitlikaitsja Viimsi sai teise kaotuse järjest

Kui 11. voorus kaotas Viimsi 6:4 eduseisult võõrsil Sillamäe Alexelale 6:7, siis 12. vooru mängus jäädi pühapäeval kodus alla JK Kohilale 4:7 (1:2). Võitjate edukaim oli kolme väravaga Rauno Kald, kaotajatest lõi kaks väravat Ervin Stüf, kes on liiga resultatiivsusedetabeli tipus 26 väravaga.

Pühapäeval peeti 12. voorust veel üks kohtumine, kus Narva United FC oli Rummu Dünamost parem 12:4 (5:2). Kolm väravat lõid võitjatest Semjon Fedotov ja Stanislav Bõstrov ning kaotajatest Raido Luhaorg.

Vooru avakohtumises alistas Tallinna FC Cosmos laupäeval kodus Rõuge Saunamaa 10:1 (4:1). Selles kohtumises lõid kolm väravat Deniss Vnukov ja Pavel Rubel.

Kaks 12. vooru mängu on koroonaviiruse tõttu edasi lükatud.

Hoolimata kahest kaotusest on tabeli tipus Viimsi, kel on 27 punkti. Teisel kohal on Narva United 25 punktiga. Mõlemal meeskonnal on kirjas 11 kohtumist. Kolmas on Tartu Ravens Futsal, kel punkte 21, kuid konkurentidest kaks mängu vähem peetud. Tabeli esimesse poolde kuuluvad veel JK Kohila (19 punkti 11-st mängust) ja FC Cosmos (18 punkti 10-st mängust).