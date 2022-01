Hiilgav Nadal tuli välja raskest seisust ja võitis rekordilise slämmitiitli

Esimeses setis ei õnnestunud Nadalil oma servi tööle saada ja Medvedev murdis kahel korral nulliga, võites seti 42 minutiga 6:2. Teises setis murdis hispaanlane kahel korral ja tal oli seisul 5:3 servides kasutada ka settpall, ent venelane suutis hoopis ise murda ja seejärel olla parem ka pingelises kiires lõppmängus.

Kokku kaks tundi ja seitse minutit kestnud kolmandas ja neljandas setis päästis Nadal seitse murdepalli kaheksast, võitles end mängu tagasi ja viis mängu otsustavasse setti. Seal murdis ta viiendas geimis ja läks siis 5:3 ette, aga kaotas siis oma servi.

Maailma teine reket pääses seisul 5:5 kahest Nadali murdevõimalusest, aga kolmanda suutis Hispaania tenniselegend realiseerida ning hoidis siis oma servi nulliga, võites nii oma karjääri teise Austraalia lahtiste trofee. Eelmine tuli 13 aastat tagasi, kui ta alistas Roger Federeri.

Medvedev servis 23 ässa Nadali kolme vastu, hispaanlasel õnnestus päästa 16 murdepalli 22-st, venelasel 15 22-st. Nadal sooritas 69 äralööki ja tegi 68 lihtviga, Medvedevi samad numbrid olid 76 ja 52. Kogu kohtumine kestis viis tundi ja 28 minutit.

Nadalile on see karjääri 21. suure slämmi tiitliks, minnes nii mööda Roger Federerist ja Novak Djokovicist, kellel on mõlemal auhinnakapis 20 slämmiturniiride trofeed.