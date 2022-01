Viimasel olümpiaeelsel mäesuusatamise MK-etapil läks esikoht jagamisele

Mõlemad mäesuusatajad said kirja aja 1.18,19 ja äärepealt oleks jagamisele läinud ka kolmas koht, sest austerlanna Tamara Tippler (+0,82) suutis kaasmaalast Mirjam Puchnerit edestada vaid sajandikuga.

"See andis kõvasti enesekindlust ja siin Garmischis pinge all olemine aitab mul taluda palju suuremat pinget järgmistel võistlustel Pekingis," kommenteeris esimeseks tulnud Brignone Eurospordi vahendusel. "Ma olen rahul, et jagan seda hetke Corneliaga - sõit oli raske ja me mõlemad väärisime esikohta."

Esikoha jagamise üle ei kurtnud ka Hütter. "Mul oli finišijoont ületades hea tunne ja pisut veider oli näha kellal täpselt sama aega, mis oli Federical. Temaga on tõesti tore esikohta jagada."

Esikuuikusse sõitsid Garmisch-Partenkirchenis veel austerlanna Nadine Fest (+0,93) ja prantslanna Romane Miradoli (+0,98).

Kokkuvõttes valitsevad selles distsipliinis Itaalia suusatajad - Brignone juhib MK-sarja 477 punktiga, järgneb 374 punktiga pühapäeval kümnendaks tulnud Elena Curtoni ja 332 punktiga hiljuti vigastada saanud Sofia Goggia.

Sellega tõmmati mäesuusatamise MK-sarjaga korraks piduriks ja võistlustega jätkatakse pärast Pekingi olümpiamängude veebruari lõpus Crans-Montanas peetava etapiga.