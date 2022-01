Karol Mets debüteeris Šveitsi kõrgliigas

Šveitsi kõrgliiga kohtumise ainus tabamus sündis teise poolaja algusest Servette'i ründaja Boris Cespedesi omaväravast. Mets alustas kohtumist Zürichi pingil, aga vahetati 75. minutil kogenud Šveitsi ekskoondislase Blerim Džemaili vastu väljakule.

Juba enne talvepausi Šveitsi kõrgliigas suure edu haaranud Zürich on kogunud 19 mänguga 43 punkti ehk kaheksa rohkem kui lähim jälitaja Berni Young Boys. Servette on 25 punktiga viiendal kohal.

Järgmise mängu peab Zürich tuleval laupäeval võõrsil linnarivaal Zürichi Grasshoppersiga, kes asub 23 kohtumisest kogutud 23 punktiga tabeli kuuendal real. Eelmine omavaheline mäng oktoobris lõppes 3:3 viigiga.