Pedriks meenutab auhinda: plätud sai jalga panna ja koolis näidata

Kuu aja eest viis 27-aastane Pedriks 60 meetri tõkkejooksu Eesti rekordi 7,66 sekundi peale ja sai laupäeval Lasnamäe hallis noorte toetava aplausi saatel kätte ka rekordit kinnitava auhinna. Koolipoisina jõudis ta TV 10 Olümpiastarti sarjas keskmikute hulgast võitjaks.

"Jooksin A-finaalis ja mäletan, et viimane etapp täitsa võitsin tõkkejooksu ära. Eile just lasin emal uurida oma diplomite pealt, et kuidas mul läinud on. Alguses olin seal kahekümnes ja iga aastaga läks aina edukamaks," lausus Pedriks ERR-ile.

Võistlussarja 51. hooaja teisel etapil oli fookus just tõkkesprindil. 13-14-aastaste poiste seas näitas parimat kiirust Kaspar Isand. Ta võitis 60 meetri tõkkejooksu A-finaali 8,83 sekundiga.

Juba mitmendat hooaega häid tulemusi sarjas näitavale Tallinna Inglise Kolledži õpilasele tõi edu viimasel kuul tehtud tubli töö, mille jooksul lihviti just tõkketehnikat. "Ma olen täitsa rahul selle jooksuga, ületasin ennast 40 sajandikuga," lausus ta. "Ma olen seda tehnikat juba kuu aega lihvinud."

Alade parimaid austasustas Pedriks, kes meenutas soojalt ka omal ajal sarjast saadud auhindu. "Seal ikka oli saiakesi, suur pakk nätse ja plätud - sai kooli jalga panna ja näidata, et ikkagi uhked firmajalanõud," meenutas ta. "Täheke [sarja maskott] on mul endiselt kapis seal medalite ja karikate kõrval seismas."

Auhinnalaud oli ka seekord soliidne ja sarja peatoetaja aktsiaselts Orkla Eesti sõlmis just laupäeval kergejõustikuliiduga uue kolmeaastase peasponsorlepingu, et aidata leida uusi sporditähti ja kasvatada üldist spordivaimustust meie noorte seas.

"Need noored, kes täna on võtnud selle spordiharjumuse ja teevad seda regulaarselt, tähendab seda, et nad on elujõulised, terved ja tugevad," kommenteeris Orkla Eesti juhatuse esimees Kaido Kaare. "Kui neist sirgub mõni järgmine Gerd, Ksenija või Erki, siis see on rõõm kõigile."

Etapil oli üle 300 osaleja ja selgus kokku kaheksa võitjat. Kokkuvõtvat saadet näeb neljapäeval, 3. veebruaril kell 19.30 ETV2 vahendusel.