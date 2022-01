Vabapääsme saanud paar võitis Austraalia lahtiste meespaarismängu

Ühtlasi on Kokkinakis - Kyrgios esimene paar, kes tulnud Austraalia lahtistel meespaarismängu võitjaks vabapääsme abil. Mõlema jaoks oli tegemist esimese suure slämmi tiitliga, sest üheski mänguliigis polnud nad varem finaali jõudnud.

Turniirile esimese paigutuse saanud Horvaatia paar Nikola Mektic - Mate Pavic pakkis reketid juba teises ringis, kui tulemusega 6:7 (8:10), 3:6 jäädi alla just hilisemale võidupaarile.

Viimase Austraalia meespaarina võitsid suure slämmi turniiri 2000. aastal Todd Woodbridge ja Mark Woodforde, kes andsid ühiselt noorematele kolleegidele ka võidutrofee.

"Mida nädalat. Ütlen ausalt, et me ei oodanud, et jõuame sellele isegi lähedale," kommenteeris Kokkinakis. "See on uskumatu kirss tordil." Paariline Kyrgios lisas: "Ma ei oleks soovinud seda teha mitte kellegi teisega."