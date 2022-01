Orkla Eesti AS jätkab TV 10 Olümpiastarti sarja toetamist

Eesti Kergejõustikuliit ja Orkla Eesti AS sõlmisid Lasnamäe kergejõustikuhallis TV 10 Olümpiastarti sarja etapil uue sponsorlepingu. Eesti sporditähtede kasvulavaks olev võistlussari on unikaalne kogu maailmas ühendades erinevaid spordialasid ja mitmeid põlvkondi.

Laupäeval, kui 51. hooaja teisel vabariiklikul etapil on kohal üle 300 võistleja, sõlmisid Orkla Eesti AS-i juhatuse esimees Kaido Kaare ja Eesti Kergejõustikuliidu president Erich Teigamägi uue kolme aasta pikkuse peasponsorlepingu, mille kohaselt jätkab Eesti juhtiv toidutööstusettevõtte TV 10 olümpiastarti sarja toetamist.

"Innustame noori senisest rohkem liikuma, kui selle tulemusel sirguvad ka uued Rasmused, Maicelid, Gerdid ja Ksenijad, siis on rõõmu juba kõigil topelt," märkis Kaare, kes on koolipoisina ka ise sarjas kaugust hüpanud ja palli visanud.

Orkla Eesti AS on Kalevi ja Mesikäpa brändidega toetanud Eesti kõige populaarsemat nooresarja järjepidevalt juba viimased kümme aastat. Nii maakondlikul kui vabariiklikul tasandil toimuvast sarjast on indu saanud: Gerd Kanter, Rasmus Mägi, Maicel Uibo, Magnus Kirt, Johannes Erm, Ksenija Balta, aga ka Tanel Kangert, Martin Järveoja, Karol Mets, Liis Kullerkann, Siim-Sander Vene ja paljud teised tuntud sportlased.

"Ükski võistlus ega spordiala ei saa läbi toetajateta. Suur-suur tänu Kalevile ja Mesikäpale, kes on meid aastaid aidanud ja toetab ka järgnevatel aastatel. TV 10 sari on Eesti spordisüsteemi üks olulisemaid võistlusi ja tagab pideva järelkasvu nii kergejõustikule kui teistelegi aladele, " sõnas Eesti Kergejõustikuliidu president Teigamägi.

Laupäeval Lasnamäe hallis toimuva etapi telesaade on ekraanil 3. veebruaril kell 19.30 ETV2-s. Oma loo räägivad sarjast sirgunud ja mullu juunioride MM-il hõbeda võitnud tõkkesprinter Anna Maria Millend ja Eesti rekordit uuendanud Keiso Pedriks.

Lisaks individuaalsele võistlusele toimub sarjas ka koolitiimide vaheline konkurents ja avaetapi järel on liidriteks Kuusalu Keskkool ja Parksepa Keskkool.

Igal etapil saavad alade kuus paremat erinevaid auhindu ja Orkla Eesti AS toetab sarja nii raha kui maiustustega.

"Spordist olen kaasa võtnud selle, et treeningu ja pühendumiseta ei tule tulemust. TV 10-s hakkavad meie noored arenema, mitte kõik ei saa hiljem olümpiavõitjaks, mitte kõik ei jõua ka maailma areenile, kuid arendatakse tahtejõudu, armastust spordi vastu, saadakse palju uusi kogemusi ja sõpru," sõnas lepingu allkirjastanud Kaare.

Orkla on Norra päritolu juhtiv toiduainete ja esmatarbekaupade kontsern Põhjamaades ja Balti riikides, valitud turgudel Kesk-Euroopas, Venemaal ja Indias. Kontsernis töötab kokku rohkem kui 18 000 inimest. Orkla grupi edu põhineb igas riigis kohalikel tugeva ajalooga brändidel.

TV 10 Olümpiastarti on 1971. aastast Eesti Rahvusringhäälingu ja Eesti Kergejõustikuliidu koostöös toimuv sari, millest on sirgunud 26 olümpiamängudele jõudnud kergejõustiklast ja kogemusi saanud paljude teiste alade koondislased.