Poiste finaali võitis pikalt kestnud kohtumises ameeriklane Kuzuhara

Kolm tundi ja 42 minutit kestnud matšis ei olnud võit siiski esikohal, sest viimase seti tie-break'is tegi Mensik topeltvea ning vajus väljakule krampide tõttu pikali. Tema seisund ei võimaldanud tal ka mängujärgsel pressikonverentsil osaleda.

17-aastasest Kuzuharast sai aga kuues ameeriklane, kes on Austraalias juunioride üksikmängu tiitli võitnud ja esimene pärast 2018. aastat. Oma esimese tiitli võitis Kuzuhara sel aastal Austraalias juunioride paarismängus.

"See on suur au," ütles Kuzuhara. "Isegi praegu on see endiselt sürreaalne tunne. Siin oli fantastiline mängida, algul said emotsioonid minust võitu, kuid väljakule astudes keskendusin mängule."