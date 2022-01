Juunioride tüdrukute turniiri võitis Austraalias noor horvaatlanna

Esimeses setis läks Marcinko kiiresti 3:1 ette, kuid belglanna suutis sammu pidada ja kolm geimi järjest võita. Seisul 4:5 võttis omakorda Marcinko kolm järjestikust geimivõitu. Teises setis loovutas horvaatlanna Costoulale vaid ühe geimi.

Marcinko võitis enne finaali oma viimastest mängudest 13 matši järjest. Belglanna Costoulasel oli ette näidata 11 järjestikust võitu.

"Matš oli tõesti raske," ütles turniiri võitnud Marcinko. "Siin staadionil mängimine on olnud suurepärane kogemus. Olin alguses närvis, sest see on väga suur staadion ja see oli minu esimene suure slämmi finaal. Olulistel hetkedel suutsin ennast siiski rahulikuna hoida. Selle tiitli võitmine on minu jaoks väga suur asi."

"Olen väga põnevil, et vaadata, kuidas mul kõrgemal tasemel mängimine läheb, mängides tugevamatel ITF-i turniiridel ja ehk ka mõnel WTA turniiril," lisas 16-aastane juunioride maailma esireket.