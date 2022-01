NHL: Colorado Avalanche võiduseeria sai jätku

Avalanche Gabriel Landeskog viskas kaks väravat ja andis ühe resultatiivse söödu. Nazem Kadri arvele jäi värav ja kaks resultatiivset söötu. Väravad viskasid veel Joseph Taylor Compher, Alex Newhook ja Cale Makar. Väravavaht Pavel Francouz tegi 39 tõrjet. Blackhawksi eest viskasid kaks väravat nii Patrick Kane kui ka Brandon Hagel.

Washington Capitals alistas 5:0 Dallas Starsi. Nicklas Backstrom sai Capitalsi eest kirja värava ja kaks resultatiivset söötu. Teised väravad viskasid Connor McMichael, Tom Wilson, John Calrson ja Trevor van Riemsdyk.

Minnesota Wild võitis 3:2 New York Rangersit. Otsustava värava viskas Frederick Gaudreau kolmandal perioodil. See oli Wildi neljas järjestikune võit ja seitsmes võit kaheksast mängust. Teised Wildi väravad viskasid Mats Zuccarello ja Kevin Fiala. Rangersi eest said värava kirja Chris Kreider ja Barclay Goodrow, kes on värava visanud kolmes järjestikus mängus.

Tulemused:

Pittsburgh – Detroit 2:3

NY Rangers – Minnesota 2:3

Chicago – Colorado 4:6

Arizona – Boston 1:2

Dallas – Washington 0:5