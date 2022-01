Kuressaarega liitus Eesti U-19 jalgpallikoondise kapten

Mullu esindas Liit FC Nõmme Unitedit esiliigas 35 kohtumises, mängis 2945 minutit ja lõi neli väravat. Samas on Liit ka Eesti U-19 jalgpallikoondise kapten. Oma eale vaatamata on noor kaitsja väga enesekindel ning täis indu liigaga kohaneda ja areneda, kirjutab Kuressaare oma kodulehel.

"Kindlasti on olemas tasemevahe," tunnistas Liit. "Aga trennis peab vaeva nägema ja hooajaeelsetest mängudest tuleb võtta ka maksimum, et vajalik ja õige tunnetus kätte saada."

Noore kaitsja sõnul on meeskonda sisseelamine käinud sujuvalt, õhkkond on meeldiv, treeningud on professionaalsed ning kaasmängijad on olnud abiks ja toeks. "Tahan ennast tõestada," lausus Liit.

"Peangi seda oma trumbiks koos töökusega. Mul on töötahe, ma ei karda väljakutseid ja mul on võitlejahing. Muidugi on vaja juurde panna veel palliga mängus ja otsuste langetamise kiiruses."

Peatreener Roman Kožuhhovski ütles Liitu iseloomustades, et tal on liidriomadused, väga hea professionaalne suhtumine ja iga trenn on tema jaoks väljakutse. "Ta püüab anda alati maksimumi," märkis ta.

"On näha, et Sander Alex soovib saada paremaks mängijaks. Olen rõõmus, et ta on meeskonda hästi sisse elanud, klubi kultuuri omaks võtnud ja kaasmängijate tunnustuse saavutanud. Olen kindel, et paneme ühiselt palju juurde."