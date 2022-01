Viljandi ja Tapa võõrustavad Balti liigas tugevaid leedukaid

Balti liigat juhib 26 punktiga Põlva Serviti, kaks silma vähem on Viljandi HC-l. Jälitavat Leedu tiimide nelikut veab mängu vähem pidanud Vilniuse VHC Šviesa 21 punktiga. HC Kehra/Horizon Pulp&Paper on kaheksandal kohal tosina punktiga, selja taga SK Tapa ja Raasiku/Mistra, kel üheksa silma.

Mulgid soovivad kodus maksimumpunkte

Põhiturniiri kaks esimest pääsevad otse finaalnelikusse ning pärast detsembrikuus saadud kaht kaotust ei tohi Viljandi HC eriti punkte kaotada. Külla tulevad Alytuse Varsa-Stronglasas ja Kaunase Granitas-Karys alistati oktoobris võõrsil vastavalt 31:25 ja 31:21.

"Vastased on kahtlemata tugevad, aga kodusaalis sooviks ikka maksimumpunktid võtta. Eriti kui tahame otse finaalturniirile pääseda. Leedukad pole koondise EM-il osalemise tõttu mänginud, eks näis, milises seisus nad Eestisse tulevad," arutles Viljandi peatreener Marko Koks.

"Mitmed Alytuse ja Kaunase pallurid olid ka EM-il, see võib tähendada, et nad on tippvormis, aga võib olla ka vaimset väsimust tekitanud. Meil endal on palju parandamisruumi, ehkki Kehra vastu kehva mänguga saadud kaks punkti peaks olema hea äratus," sõnas Koks, kel on jälle rivis ka vigastusest paranenud Robert Lõpp.

Liigaliider Põlva Servitit ootavad eeldatavalt kergemad mängud, sest HK Ogre ja Ludza SK Latgols on hetkel Balti liiga tabelis kaks viimast. Sügisel olid põlvalased kodusaalis mõlemast meeskonnast kindlalt üle, ent vähemalt Ogre on kõva vastupanu nii mõnelegi osutanud ja alistas novembris ka Läti meister Dobele ZRHK Tenaxi.

Elmu Koppelmann: oleks ju ilus jaanuar kaotuseta lõpetada

SK Tapa pole 2022. aastal veel kaotusekibedust tundnud, koduliigas alistati Kehra ja Balti liigas tehti 26:26 viik Raasiku/Mistraga. Tapa kohtub samade vastastega, kellega Viljandigi ja mõlema Leedu klubiga on viimase aasta jooksul peetud põnevaid heitlusi. Sügisel alistati Granitas võõrsil 29:25, aga jäädi Varsa-Stronglasasile napilt 32:33 alla.

"Võrdseid lahinguid oleme mõlema vastasega pidanud ja tõestanud, et nendega võib mängida ja neid võib võita. Ehk on meil väike eelis, et Leedu klubid pole jaanuaris mänginud ja meil on paar kohtumist all. Aga oma eelised tuleb ära kasutada, mitte lootma jääda vastaste mängupraktika puudumisele," lausus Tapa peatreener Elmu Koppelmann.

"Viimastes mängudes oli murelapseks tabavusprotsent ja oleme visete kallal trennis tööd teinud. Kahjuks pole veel Ukrainast tagasi Igor Berežnõi, keda oleks väga vaja. Samas on Raasiku-mänguga võrreldes rivis tagasi Ilja Kosmirak ja Artur Morgenson. Igal juhul lähme võitlema ja oleks ju ilus jaanuar kaotuseta lõpetada," arvas Koppelmann.

Servitiga sarnaselt külastab HC Kehra/Horizon Pulp&Paper tabeli lõpus asuvaid lätlasi. Oktoobris kodus saadi Ogrest jagu üheksa ning Latgolsist 17 väravaga. Kehral on õhkõrn võimalus veel veerandfinaali viiva esikuuiku koha eest võidelda, aga peamine oleks sel nädalavahetusel alanud aasta esimesed võidupunktid võtta.

Eesti klubide mängud sel nädalavahetusel Balti liigas:

29.01. 14:00 SK Tapa – Kaunase Granitas-Karys (Tapal)

29.01. 14:00 Ludza SK Latgols – Põlva Serviti (Ludzas)

29.01. 16:00 HK Ogre – HC Kehra/Horizon Pulp&Paper (Ogres)

29.01. 18:00 Viljandi HC – Alytuse Varsa-Stronglasas (Viljandis)

30.01. 13:00 HK Ogre – Põlva Serviti (Ogres)

30.01. 13:00 Ludza SK Latgols – HC Kehra/Horizon Pulp&Paper (Ludzas)

30.01. 14:00 SK Tapa – Alytuse Varsa-Stronglasas (Tapal)

30.01. 14:00 Viljandi HC – Kaunase Granitas-Karys (Viljandis)