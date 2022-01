Levadia Türgi laager lükkus lumetormi tõttu edasi

Valitsev Eesti meister Tallinna Levadia pidi alanud nädala teisipäeval lendama traditsiooniks kujunenud Türgi laagrisse, kuid sihtkohas möllas lumetorm, mis on Levadia reisi edasi lükanud.

Laagri asemel on treenitud hetkel Tallinnas. "Türgis oli lumetorm, mistõttu pole Tallinnasse ühtegi lennukit saadetud ehk meie reis on edasi lükkunud, kuid loodetavasti saame homme teele asuda," lausus Levadia spordidirektor Tarmo Kink Soccernet.ee-ga vesteldes.

"Kaotsi läinud päevade arvelt me laagrit ei pikenda, sest Superkarikafinaal tuleb 25. veebruaril vastu. Meie algne plaan jääb hetkel samaks - kaasa võtame ligikaudu 25 mängijat, kellele lisanduvad viimasel nädalal paar noort juurde, sest neid treeningmänge on meil palju.

"Mängude kava on meil enam vähem paigas, usun, et ükski tiim ei kavatse enam alt ära hüpata, sest need mängud toimuvad lepingu alusel. Kohtume Gruusia, Venemaa, Kasahstani, Ukraina ning ka Serbia kõrgliigameeskondadega ehk meid ootavad ees tugevad mängud," ütles Kink.

