Eesti U-21 koondise jalgpallur liitus Itaalia madalama liiga klubiga

Tegemist on Itaalia tugevuselt viiendas divisjonis ehk Eccellenzas palliva klubiga, mis hoolimata liigatasandist on 20-aastase mängumehe sõnul täisprofessionaalne. "Mu agent sai neilt väga konkreetse pakkumise," kommenteeris Grauberg Soccernet.ee-le ülemineku tagamaid.

"Siiamaani on kõik väga hästi. Kahjuks kaotas meeskond hiljuti karikasarjas, aga nädalavahetusel on ees juba uus liigamäng ja kogu fookus on nüüd suunatud sinna."

Viimase aasta pallis Grauberg laenulepingu alusel Rootsi esiliigas Akropolise eest, kus mänguaeg jäi paraku võrdlemisi napiks. "Mul olid valikus Superettan [Rootsi esiliiga], Norra esiliiga, Soome kõrgliiga, Iirimaa esiliiga, Kreeka esiliiga ning ka Türgi teine liiga," loetles ta.

