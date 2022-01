Karjääri parima mängu teinud Tass vedas Saint Mary'se võiduni

Seejuures tuli Saint Mary's välja 23-punktilisest kaotusseisust (15:38). Juhtima pääsesid külalised esimest korda siis, kui mängu lõpuni oli jäänud kaks minutit ja 26 sekundit, vahendab Korvpall24.

Algviisikus alustanud Tass mängis 32 minutit, viskas üleplatsimehena 27 punkti (kahesed 9/20, vabavisked 9/10), võttis meeskonna parimana 12 lauapalli, andis ühe resultatiivse söödu ja tegi kaks isiklikku viga.

27 silma on Tassi ülikoolikarjääri rekordi kordamine, sama palju punkte viskas ta ka 22. detsembril Missouri State'i vastu. Ühtlasi oli tegu 13. järjestikuse mänguga, kus ta on visanud vähemalt 10 punkti. Viimasest viiest kohtumisest neljas on Tass teinud kaksikduubli.

