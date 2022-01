Finaali jõudnud Nadal säilitas lootuse 21. tiitlist

Esimeses setis murdis Nadal korra ja teises kaks korda Berrettini pallingu. Kolmandas setis jäi Nadal seisul 3:5 murdega taha ja järgmise servigeimi võitis itaallane kuivalt. Neljandas setis oli situatsioon vastupidine - Nadal murdis juhtima 5:3 ega andnud enam mängu käest.

Kui esimeselt servilt teenisid mõlemad 73-74 protsenti punktidest, siis vahe ilmnes teise servi puhul, kus Nadal sai 63 ja Berrettini 44 protsenti punktidest. Itaallane tegi rohkem äralööke (39:28), aga ka selgelt enam lihtvigu (39:19).

Austraalia lahtised on seni olnud Nadali jaoks kõige edutum suure slämmi turniir - ta on selle võitnud vaid korra 13 aastat tagasi. Hiljem on ta jõudnud veel neli korda finaali, aga mitte ühtegi neist võitnud.

Kokku on Nadalil suure slämmi turniiridelt 20 üksikmängu tiitlit ja hispaanlane püsib vastavas arvestuses võrdsel pulgal oma suurte konkurentide Roger Federeri ja Novak Djokoviciga. Edu finaalis tähendaks aga ainuliidri positsiooni.

Teises poolfinaalis kohtuvad venelane Danil Medvedev (ATP 2.) ja kreeklane Stefanos Tsitsipas (ATP 4.).