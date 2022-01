EOK kommunikatsioonijuht olukorrast Pekingis: väga palju teste

Osa Eesti sportlasi ja taustajõud on jõudnud Pekingi olümpiakülla. Eesti olümpiakomitee kommunikatsioonijuht Merili Luuk andis ETV saatele "Terevisioon" ülevaate, milline olukord nädal enne mängude algust valitseb. Kahjuks on põhiteema koroona ja seda ka Eesti koondises.

"Väga palju teste," kirjeldas ta teekonda olümpiale. "Juba enne lennukile minekut tuleb anda kaks negatiivset koroonatesti ja need peavad olema kinnitatud Hiina saatkonna poolt Eestis."

"Peab täitma kolm äppi ja need peavad olema väga konkreetselt täidetud. Kui on mingi viga, siis see saadetakse tagasi ja enne sind lennukile ei lasta."

"Kohapeal võttis vastu tore testitegija, kes lükkas pulga väga sügavale kurku ja ninna," jätkas Luuk. "Meie tulime Zhangjiakousse – oli väga pikk bussireis – kohale jõudes jälle pulk kurku ja oma tuppa tulemust ootama."

"Paraku pean ütlema, et üks Eesti koondisest on andnud positiivse testi ja kordustesti. Praegu oleme ühe taustajõu Riho Roosipõlluta, kes praegu on minu kõrvalkorteris ootamas, et teda viidaks karantiinihotelli. Paraku on meid ka see tõbi kätte saanud."

Luugi sõnul on võrreldes eelmisel suvel peetud Tokyo olümpiamängudega reeglid veelgi jäigemad. "Juba Tokyo näitas, et igapäevane testimine on tavaline ja tõsiasi. Neil [sportlastel] on oma kindel transport, nad ei tohi teisi alasid vaatama minna."

"Eesti koondis on väike, elame armsates majades, meie päralt on kolmas ja neljas korrus, aga isegi siis, kui Tokyos omavahel rääkides olime maskita, siis praegu on mask kõige apetiitsem asi, mida kanda absoluutselt igal pool."

"Isegi söögialad on väga turvatud," jätkas EOK kommunikatsioonijuht. "Võrreldes Tokyoga näen, kuidas ei ole võimalik isegi üle laua või kõrval oleva isikuga rääkida. Hästi kindlad boksid on."

"Iga tunni tagant käib koridoris skafandris piserdaja, kes laseb voolikuga desovahendit ja tema järel tuleb keegi lapiga, kes põrandad üle käib. Alkoholilõhna levib päris korralikult siin korrusel."