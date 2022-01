Murray sõnum pani karjääri lõpetanud ratastoolitennise legendi nutma

Seitse aastat järjest Austraalia lahtistel ratastoolitennises Quad klassis võidutsenud 31-aastane Alcott pidi enda karjääri viimases tiitlimatšis kaotuse vastu võtma. Maailma esireket Alcott jäi tund ja 40 minutit kestnud finaalis 5:7, 0:6 alla 2. asetatud 22-aastasele hollandlasele Sam Schröderile. "Armastan Austraalia lahtisi nii väga, aitäh, et olete mu elu muutnud ja aitäh, et toetate puudega inimest ja olete teinud mu osaks enda brändist," ütles Alcott pärast matši pisaraid tagasi hoides. "Te muutsite mu elu, aga arvestades, mis auhinna ma mõned päevad tagasi sain, siis ehk aitasite ka mõne teise inimese elu muuta."

Mängujärgsel pressikonverentsil ei suutnud Alcott siiski pisaraid tagasi hoida, kui luges ette toetussõnumi Murraylt. "Ma ei tea, kas olen seda piisavalt selgelt väljendanud, aga sa oled tõeline rokkstaar ja inspiratsiooniks kõigile, aitäh kõige eest, mis sa oled teinud," luges Alcott Murray sõnumit. "See läheb mulle väga südamesse, mul tuleb nutt peale."

"See on eriline," jätkas Alcott pisaraid pühkides. "See näitab, et olen osa sellest. Neid ei huvita, et olen ratastoolis, see ei huvita neid põrmugi. See on väga eriline. See on nii meeldiv tunne. Ma ei oleks kunagi oodanud, et nii läheb."

"See on väga-väga äge. See on parem kui tenniseturniiri võitmine," lisas Alcott. "Meie spordiala legend jälgib ratastoolitennist! Kui see talle kõlbab, peaks see kõikidele kõlbama."

Alcott võitis enda karjääri jooksul 15 slämmiturniiri – lisaks seitsmele Austraalia lahtiste tiitlile triumfeeris ta veel kolmel korral nii Prantsusmaa kui USA lahtistel ning kahel korral Wimbledonis. Temast sai esimene ratastoolitennisist, kes tegi Quad klassis kuldse slämmi ehk mullu võitis ta kõik neli suure slämmi turniiri ja võitis kulla ka Tokyo paraolümpial.

"Kui Melbourne'i jõuate, olen siin igal pool reklaamitahvlitel, ma olen aasta austraallane…tule taevas appi! See on absurdne! Inimesed arvavad, et armastan ennast nii palju ja kõik keerleb ümber minu, aga see pole nii, see pole mina," rääkis Alcott. "Minu eesmärk on arvamusi muuta, et rohkem puuetega inimesi saaksid võimaluse olla nemad ise. Ma ei räägi kuldmedali võitmisest, slämmiturniiride võitmisest, vaid tavalistest asjadest – kohvikus käimisest, elu nautimisest, töö saamisest, kohtingutel käimisest, tennisemängimisest. Millest iganes."