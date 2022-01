Kriisa korvpalli arengust: oma 30 aasta taguseid mänge on piinlik vaadata

Eesti-Läti liigas viimasel kohal oleva Kalevi koosseisu on kõvasti räsinud välismängijate lahkumised, vigastused ja ka koroonaviiruse puhang.

"Asjad langesid kuidagi kokku ja mõtlesin, et võib ju vaadata, mis seal meistriliigas toimub," rääkis Kriisa ETV saates "Ringvaade". "Kui hooaja algul oleks keegi helistanud, siis ma oleks kindlasti kaugele kuu taha saatnud! Olen järjekordselt sattunud sellisesse võistkonda, kus on jälle väga raske hakata ülespoole minema. Aga huvitav on," tõdes igihaljas mängujuht naeratusega.

Laupäeval viskas Kriisa oma debüüdil Kalevi eest Valmiera vastu 17 minutiga kuus punkti, teisipäeval jäi Pärnu vastu saagiks viis punkti ja neli resultatiivset söötu. Kalev kaotas mõlemad kohtumised.

"Nüüd olen selles staadiumis, kus tuleb õigel ajal õiget kiirust arendada. Uisapäisa ei ole mõtet edasi-tagasi tormata. Punkte ei ole praegu üldse mõtet lugeda, eks ma üritan ka aru saada, kuidas mängitakse," tõdes Kriisa.

Kauaaegne Eesti koondislane tegi kõrgeimas liigas Tartu KK eest debüüdi juba 1990. aastal ja sai platsil või pingil teiste seas jälgida nii Rašid Abeljanovi kui Arvydas Sabonise tegemisi. Kriisa sõnul on mäng selle aja jooksul tohutult edasi arenenud.

"Piinlik on vaadata neid mänge, mis isegi 1990. aastatel mängisid. Mängutempo on teine, liigutused on ikka muutunud. Nagu öö ja päev," sõnas Kriisa. "Eks ta nende kümnete aastatega kogu aeg muutub. Lähed sealt kümmekond aastat tagasi, visati vabavisetel "saianaist". Ma arvan, et 20 aasta pärast vaadatakse ka neid mänge kui möödanikku."