Eesti suusaorienteerumise naiskond sai teatesõidus neljanda koha

Naiste sõidus sisenesid kaks Venemaa võistkonda finišikoridori kõrvuti. Viimasel järsul pöördel takerdus teise võistkonna sõitja Tatjana Oborina oma suuskadesse ja kukkus ning kahesekundilise võidu vormistas esimesele võistkonnale varasemalt juba kaks kulda kaela saanud Maria Ketškina (80.25).

Minut ja 45 sekundit hiljem ületas finišijoone Rootsi naiskonna viimase vahetuse sõitja Lisa Larsen (82.10), kindlustades Rootsile hõbemedali.

Pronksi võttis võitjast viis minutit ja 41 sekundit hiljem finišeerunud Norra (86.06). Temast omakorda kümne sekundi kaugusel lõpetas Eesti naiskonna ankrunaisena Daisy Kudre (86.16). EM-i arvestuses, kus iga riik sai osaleda vaid ühe võistkonnaga, tähendas viiendana finišijoone ületamine neljandat kohta. Ühtlasi sõitis Kudre välja päeva kiireima aja.

Kas rajal oli võimalus Norra võistkonna viimase vahetuse sõitjat Anna Ulvensoeni edastada? "Arvan, et oli, aga tegin teise punkti minnes vist üsna kehva valiku ja kaotasin sellega pea 30 sekundit. Teises punktis oli meil minutiline vahe, sealt edasi sain talle kogu aeg lähemale, kuid kinnipüüdmiseks jäi rada pisut lühikeseks," vastas Kudre, lisades, et veidi jääb siiski kripeldama, et ta ei suutnud medali eest võitlemisel ideaalset sooritust teha.

Meeste sõit kulges samuti Venemaa vedamisel. Kahe Venemaa võistkonna järel lõpetas esimese vahetuse kolmandana Norra. Rootsi sekkus medaliheitlusse teises vahetuses. Poodiumikohad jagatigi kolme riigi vahel nii, et Venemaa võttis kulla (79.59), Norra hõbeda (80.37; +0,38) ja Rootsi pronksi (81.24; +1.25).

Eesti meeskond (Mattis Jaama, Kevin Hallop, Andres Rõõm), kes tegi väga südika sõidu, heideldes terve võistluse vältel auhinnalise koha eest, pidi lõpuks siiski seitsmenda kohaga leppima (90.45; +10.46).

Võistlusnädalat kokku võttes tõdes peatreener Mattias Johansson, et Eesti koondis näitas end väga tugeva tiimina ning oli medali kojutoomisele tõesti väga lähedal. "Meil on suurepärane stardipositsioon, et võidelda poodiumikohtade eest märtsis Soomes toimuval MM-il," rõõmustas Johansson.