Balti liiga nädalavahetus algab TalTechi ja Pärnu vastasseisuga

Liigatabelis on TalTech 22 punktiga kolmas, Pärnu meeskond hoiab 14 punktiga viiendat positsiooni. TalTechi ja Pärnu esimene omavaheline mäng liigas toimus oktoobri lõpus ning toona sai 3:1 võidu Tallinna klubi. Pärast seda on aga palju muutunud: mõlemad mängisid lisaks kodustele sarjadele ka eurosarjas, kus jätkuvalt konkurentsis püsiv TalTech on saanud eriti kõva karastuse.

Vahepeal vigastuste tõttu väga raskesse seisu jäänud Pärnu on aga meeskonda toonud mitu uut leegionäri. Neist viimane on brasiillasest nurgaründaja Gabriel de Carvalho Cavalcante, kes on peatreener Avo Keele sõnul väga väärt täiendus.

"Ma arvan, et meile tipp-topp leid, kindlasti korraliku rünnakuga ja väga hea platsimänguga. Servi vastuvõtu kohta ei ole ka midagi halba öelda. Ka bloki osas tundub enam-vähem, sest mängulugemine on hea, vaid serv vajab kõvasti tööd," sõnas Keel 22-aastase mängija kohta.

Kui paberid korda saavad võib Cavalante juba reedel mängida. "Trenni kvaliteet tõusis juba sellega, et hiljuti lisandus ukrainlasest tempomees, nüüd on trennis juba kaks tempot ja nurki koguni kolm, vahel isegi neli. Ainus murekoht on brasiillasest sidemängija põlvevigastus, homme peaks MRT vastuse saama, loodetavasti on see nädala-pooleteise pikkune teema," lisas Keel.

Janis Sirelpuu juhendatav TalTech oli vahepeal sunnitud pausil, sest pärast viimast euromängu andis mitu meeskonnaliiget positiivse koroonaproovi. "Eks oleme seetõttu veidi konarlikud, treenida oleme korralikult saanud alates sellest nädalast. Lätist ootan kindlasti kolme punkti, Pärnu on aga uue brasiillasega kindlasti päris vastik võistkond ja nendega on kahtlemata keerulisem," kommenteeris TalTechi peatreener.

TalTech peab veel teise mängu laupäeval kell 18.00, mil sõidetakse külla VK BIOLARS/Jelgava MSG meeskonnale.

Laupäeval kell 18.00 kohtub liiderklubi Tartu Bigbank võõrsil Läti klubiga Daugavpilsi Ülikool/Ezerzeme. Pühapäeval kell 16.00 mängivad Alar Rikbergi hoolealused SK Jekabpilsi Lušiga.

Bigbankil on tabelis kirjas 37 punkti, Daugavpils on üheksa punktiga eelviimasel kohal ja Jekabpils 13 punktiga seitsmes. Alar Rikberg seadis meeskonnale nädalavahetuseks kaks eesmärki ja tõdes, et seis on üllatavalt hea.

"Vorm ja tase viimati Pärnu vastu oli hea, isegi väga hea. Olin üllatunud, et oleme nii heas seisus selliste trennide pealt. Lätis on kaks eesmärki: esimene on põhiturniiri võit ära kindlustada ükskõik, mis punktidega. Teine on võimalikult paljudele meestele mänguaega anda. Päris täiskoosseisuga me Lätti ei lähe, Mart [Naaber] saab alles karantiinist välja ja Rait [Rikberg] jääb lihtsalt maha, et teda säästa pikast reisist," sõnas Rikberg. Pärast nädalavahetust on liidermeeskonnal kaks nädalat pausi ja 13. veebruaril peetakse viimane põhiturniiri mäng Leedu esiklubi Gargždaiga.

Kaks kohtumist peab sel nädalal ka Tartu lähim jälitaja Tallinna Selver (24 punkti). Laupäeval kell 18.00 mängitakse Jekabpilsiga ning pühapäeval kell 18.00 on vastaseks Daugavpilsi klubi.

Ka Selveri jaoks on pärast eelolevat nädalavahetust pidada vaid kohtumine Gargždaiga. Selveri juhendaja Andres Toobalil on samuti palju nuputamist, sest mängijad on kimpus erinevate muredega. "Read on hõredad ja Lätti läheme kindlasti vähendatud koosseisuga, millisega täpselt selgub jooksvalt. Hetkel on üheksa meest, aga seal võib veel muutusi tulla. Eks ma jälgin ka tabeliseisu ja püüan mingitki strateegiat paika panna. Teeme allesjäänud kolme mänguga, mida suudame, aga eks seis on keeruline," kommenteeris Toobal.