Aastaid Itaalias mänginud Kaspar Kuusmaa liitub Pärnu Sadamaga

Pärnu Sadama korvpallimeeskond teatas oma sotsiaalmeedias, et nendega liitub Eesti noortekoondise mängujuht Kaspar Kuusmaa.

Pärnu Sadama meeskonnaga liituv 183 cm pikkune Kuusmaa soovib kätt proovida Eesti-Läti korvpalliliigas, teatas Pärnu Sadam oma Facebooki lehel.

Juba 13-aastasena Itaaliasse siirdunud 183 cm pikkune Kuusmaa on Rooma Stella Azzurra korvpalliakadeemia nimekirjas, kuid otsus tulla Pärnusse sündis koos perega ning klubi andis selleks hea võimaluse. Esialgu liitub sel neljapäeval 18-aastaseks saav noormängija Pärnu Sadamaga kahenädalaseks prooviperioodiks.

Kuusmaa rääkis, et on Eestist ära olnud neli ja pool aastat, aga siinse liigaga kursis ning Pärnu Sadama peatreeneri Heiko Rannula käe all harjutas ta 2021. aasta suvel U-18 Eesti koondises. "Kahjuks minu vigastuse tõttu jäi meie kokkupuude väga väikeseks," lausus Eesti noortekoondise mängujuht.

"Pean Itaalias oldud aja jooksul suurimateks õnnestumisteks 2018. aasta suve, kui mind valiti All-Star meeskonda Itaalias finaalturniiril. Lisaks oli mul sügisel debüüt Itaalia Serie A2 liigas," lisas Kuusmaa.

Kuusmaa alustas treeninguid kuueaastasena TTÜ korvpalliklubis treener Arkko Pakkase käe all.

Aivar Kuusmaa sõnul otsustati üheskoos perega jaanuari alguses, et pojal on õige aeg tulla Itaaliast koju tagasi ja jätkata siin korvpallurina edasi pürgimist.

"Soovime saada tema mängijaõigused, et ta saaks siis korvpalliga edasi tegeleda," lausus noormängija isa. "Kaspari jaoks oli otsustamine raske, sest ta peab Stellat oma teiseks pereks. Leidsime üheskoos nõu pidades, et õige on teha korvpalluri teekonnal muudatus."

Aivar Kuusmaa sõnul sai Kaspar Itaalias veedetud nelja ja poole aasta jooksul korvpallihariduse alusmüüri. Ta mängis edukalt Itaalia noorteturniiridel ja möödunud kevadel ka noorte Euroliiga finaalturniiril. Sügisel sai ta Rooma Stella Azzurra esindusmeeskonnaga mängida Itaalia tugevuselt teises liigas.

"Kaspar tahab ennast proovile panna ka siinsel korvpallimaastikul, läks ta ju siit võõrsile väga noores eas juba 13-aastasena," lausus Aivar Kuusmaa. "Tema eesmärk on järgmise poole aasta jooksul end hästi käima tõmmata. Korvpalli kõrval keskendub ta gümnaasiumiõppele, mis kindlasti nõuab omajagu energiat ja aega. Ka kooli lõpetamine tuleb võtta eesmärgiks."

Pärnu Sadamas seisab Kaspar Kuusmaal ees kahenädalane katseaeg.

"Siis ta saab aru, kui palju tal on võimalik Pärnu Sadama meeskonna mängukoormust arvesse võttes treenida. Järjepidev treenimine on talle praeguses arengujärgus kindlasti oluline. Suvel seisab Kaspari jaoks ees võib-olla üks olulisemaid etappe, osalemine Eesti noortekoondisega Euroopa meistrivõistluste valikturniiril," lisas Aivar Kuusmaa.