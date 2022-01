Booker aitas Phoenix Sunsil võiduseeriat pikendada

Booker viskas esimesel veerandajal 21 punkti, aidates Sunsil varakult 21-punktilise eduseisu saavutada. Chris Paul lisas võitu 21 punkti. Jazzil puudusid kaks parimat mängijat: Donovan Mitchell, kes on väljas peapõrutuse tõttu ning Rudy Gobert, kes vaevleb jalavigastuse käes. Jazzi parim oli Jordan Clarkson 26 punktiga.

The @Suns stay hot and so does @DevinBook



D-Book drops 43 PTS to extend the win-streak to 8 in a row! pic.twitter.com/MF041N0XPB