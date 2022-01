Endine Bremeni Werderi peatreener sai aastase jalgpallikeelu

47-aastast Anfangi karistati 20 000 eurose trahviga ning tema endist abilist Florian Junget kümne kuu pikkuse võistluskeelu ja 3000 euro suuruse rahatrahviga.

Algselt eitas Anfang süüdistusi, kuid siis tunnistasid mõlemad mehed, et kasutasid eelmise aasta suvel võltsitud vaktsineerimistõendeid, et vältida regulaarset testimist.

Saksamaa Jalgpalliliit ütles oma avaduses, et oma tegevusega on Anfang ja Junge rikkunud märkimisväärselt oma eeskuju treeneritena. Nad lisasid, et kuna mehed tunnistasid oma teo üles, siis võivad nad treeneritööle naasta järgmisel hooajal.

Anfang lahkus novembris Bremeni Werderi peatreeneri kohalt pärast seda, kui ametivõimud uurimise algatasid.