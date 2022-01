Daisy Kudre sooritustest EM-il: olen teinud väga vähe orienteerumisvigu

"Neljas ja viies koht on väga head tulemused. Minu eesmärgiks oligi sõita heade sõitudega top kuude. Unistus on võib-olla võita medal, aga see siis ei õnnestunud. Aga tänane tavaraja viies koht on minu jaoks väga suur õnnestumine," lausus Kudre intervjuus ERR-ile.

Bulgaaria keskmäestik talle maastikuna eriti ei sobi. "Väga palju tõuse, järsud laskumised, üsna füüsilised rajad - selline maastik ei ole kunagi minu suurim tugevus olnud. Sel aastal olen väga palju treeninud, et sellisel maastikul parem olla ja teha kaks top kuus sooritust on tegelikult ikkagi minu karjääri parimad sellisel maastikul. Ma olen väga rahul ja tänase tavarajaga eriti."

Starti minnes tähtsustab Kudre eeltööd, mis tõi Bulgaarias ka tulemust. "Minu ülesandeks enne starti on tavaliselt seotud orienteerumistehnilise sooritusega. Et teha väga selge teevalik, lugeda kaarti väga täpselt. Individuaaldistantsidel olen enda kaardisooritusega väga rahul, olen teinud väga vähe orienteerumisvigu, olen teinud häid valikuid. Kindlasti olen teinud head tööd ja endale seatud ülesanded üsna hästi täitnud."

Neljapäeval ootab ees teatevõistlus, kus Eesti stardib koosseisus Epp Paalberg, Doris Kudre, Daisy Kudre. "Ootame seda väga, sest oleme viimased neli-viis aastat samas koosseisus sõitnud. Meil on päris mitu riiki - näiteks Šveits ja Norra -, kellega on meil üsna võrdsed tiimid ja saame homme hästi võistelda," lisas Daisy Kudre.

"Ma arvan, et tiimi eest sõitmine on alati väga emotsionaalne, pakub närvikõdi. Seetõttu ootame seda väga. Tulebki pärast pikka tavarada natuke puhata, taastuda ja homme emotsiooni pealt hea tiimitundega sõita."